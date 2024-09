Riparte da Imola il Campionato Italiano Gran Turismo Endurance con 35 equipaggi iscritti

L’Enzo e Dino Ferrari ospiterà il giro di boa della stagione 2024 con tutte le classifiche ancora in ballo e dove spicca una classe GT3 molto combattuta con Ferrari, Lamborghini e Audi grandi protagoniste. Diretta TV della gara su Acisport TV e in streaming sul sito del campionato e su tutti i canali social, oltre alla differita TV su Raisport.

Image

Sarà l’Enzo Dino Ferrari di Imola ad ospitare in questo fine settimana la ripresa dopo la pausa estiva della serie Endurance del Campionato Italiano Gran Turismo. Dopo i due round di Vallelunga e Mugello, la gara di tre ore in riva al Santerno sarà il giro di boa della stagione a cui parteciperanno 35 equipaggi, per un totale di 101 piloti, delle classi GT3 e GT Cup.

GT3: La classe maggiore si presenta con ben cinque equipaggi racchiusi in appena sette punti. Al vertice della classifica ci sono Fisichella-Leclerc-Mosca (Ferrari 296 GT3-Scuderia Baldini), vincitori del primo appuntamento di Vallelunga ma solo settimi nella gara del Mugello, che godono di un solo punto di vantaggio su Cazzaniga-Di Folco-Liberati (Lamborghini Huracan GT3 Evo2-VSR) e di due lunghezze sui portacolori di Tresor-Audi Sport Italia, Mazzola-Delli Guanti-Aka (Audi R8 LMS). Il quintetto in lotta per il campionato vede la presenza in quarta posizione di Ponzio-Gai-Mac (Ferrari 296 GT3), vincitori dell’ultima gara del Mugello e leader della classifica GT3 PRO-AM, che inseguono a sei punti, tallonati da Moncini-Cola-Van Berlo con la seconda Audi R8. All’Enzo e Dino Ferrari le vetture della casa degli Anelli saranno ben tre e, alle due di Tresor-Audi Sport Italia, si aggiungerà la R8 con i colori Tresor-Attempto Racing affidata all’equipaggio Scholze-Mukovoz-Patrese.

Non sono matematicamente tagliati fuori dalla lotta per il titolo Comandini-Denes-Guerra (BMW M4 GT3), tuttavia i portacolori di BMW Italia-Ceccato Racing Team hanno un distacco di 16 punti dal vertice, frutto del ritiro in Toscana per incidente dopo il bel terzo posto di Vallelunga. A Imola l’equipaggio BMW sarà affiancato dai compagni di squadra Cassarà-De Luca-Nilsson, mentre la pattuglia Ferrari sarà completata dalle 488 GT3 Evo 2020 di Bracalente-Donno, (AF Corse), terzi nella GT3 PRO-AM, Colavita-Riccitelli-Hulrich (Double TT Racing), primi della GT3 AM.

I colori del VSR saranno integrati dalle altre due Lambo, quelle di Gilles Stadsbader, secondo nella GT3 PRO-AM che a Imola sarà in equipaggio con Mattia Michelotto e Ignazio Zanon, e Guidetti-Moulin-Tribaudini, mentre le altre Huracan GT3 Evo2 saranno schierate dall’Imperiale Racing per Fascicolo-Bowen-Gavzava e Deledda-Gilardoni-De Wilde, oltre che dal team Star Performance per Mur-Lertlamprasertkul- Lommahadthai e Pavlovic-Spengler-Sunporn.

Al via del terzo round stagionale ci saranno anche le due Honda NSX GT3 con i colori Nova Race di Jelmini-Frassineti-Tomassoni e Magnoni-Ciglia-Massaro oltre alle Mercedes AMG GT3 di Sandrucci-Bencivenni-Ferrari (Antonelli Motorsport) e Ferri-Bodellini-Marchetti (Nova Race).

Completano l’elenco iscritti della classe maggiore la Porsche GT3 R di Fulgenzi-Mezzetti (EF Racing) e l’Aston Martin Vantage GT3 del pluricampione Moto GP, Jorge Lorenzo, che dividerà l’abitacolo della vettura del Team L&A Infinity con il finalndese Alatalo e Mattia Di Giusto.

GT CUP: Il terzo round di Imola servirà a definire anche le classifiche della classe GT Cup in entrambe le Divisioni. Nella prima, a caratterizzare la PRO-AM, c’è il duello Lamborghi-Ferrari con il duello al vertice tra Segù-Caiola con la Huracan ST Evo2 del DL Racing, coadiuvati a Imola da Andrea Fontana, al comando della classifica con 10 punti di vantaggio su Demarchi-Patrinicola-Di Mare, al volante della 488 Challenge Evo2 della Best Lap. Ormai quasi fuori dalla corsa per il titolo, inseguono a 23 punti Risitano-Schofield-Attianese (Ferrari 488 Challenge Evo2-SR&R), inseguiti ad una sola lunghezza dalla coppia Bacci-La Mazza che a Imola divideranno la 488 Challenge dell’Easy Race con Emma Segattini.

Anche nella AM svetta il duello tra la 488 Challenge Evo 2 e la Huracan ST Evo2, con due equipaggi a pari punti in vetta alla classifica. A quota 54 Marzialetti-Agoglia (Best Lap), affiancati a Imola da Filippo Croccolino, e D’Auria-Clementi Pisani-Bolger (HC Racing Division) precedono di cinque lunghezze Mainetti-Gattuso-Riva (DL Racing) e saranno loro a contendersi il titolo 2024. Staccati in classifica tutti gli altri equipaggi Lamborghini, tra cui Mendez-Anapoli-Barbolini (Invictus Corse) e Kosic-Fondi (Lema Racing) alla ricerca a Imola di un pronto riscatto.

Nella 2^ Divisione, con due vittorie a Vallelunga e Mugello, Berton-Laurini-Peroni (Porsche 992 GT3 Cup-Racevent) comandano la 2^ Divisione PRO-AM e precedono la vettura gemella di Cazzaniga-Di Benedetto-Nicolosi (Ebimotors), mentre nella AM Van der Slot- Buratti (Porsche 992 GT3 Cup-EF Racing) comandano con 19 punti di vantaggio su Fontana-Knez (Porsche 992 GT3 Cup-Centri Porsche Ticino) che saranno affiancati all’Enzo e Dino Ferrari dal Tedesco Hofmann.

Programma e TV: Il 3° week end della serie Endurance scatterà nella giornata di venerdì con i primi due turni di prove libere della durata di 50 minuti ciascuno alle 10.45 e alle 16. Sabato saranno in programma la 3^ sessione di prove libere alle ore 9.15 e i tre turni di prove ufficiali (dale 17.15 alle 18.40) la cui somma determinerà la griglia di partenza della gara di tre ore in programma domenica a partire dalle ore 14.45. L’intera gara sarà trasmessa in diretta TV su Aci Sport TV (SKY 228) e in diretta streaming sul sito ufficiale e su tutti i social del campionato, mentre RAI SPORT (DT58) ha programmato la differita della gara per lunedì prossimo alle ore 20.

Visite: 74