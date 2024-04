Riolo Punta al Bis alla Monte Erice nel Civsa

L’asso cerdese portacolori della Squadra piloti Senesi , sabato e Domenica lancia la sfida su PCR A6 nella gara casalinga, secondo appuntamento del Campionato Italiano velocità Salita Autostoriche. In gara nel Tricolore fra le moderne con i colori del Targa Racing Club e Cst Sport anche Ninni Rotolo con la Osella Pa 21 Jrb in unica elettrizzante categoria da 1150 a 1600. Domenica le gare saranno trasmesse in diretta su Aci Sport Tv (228 Sky) e in streaming sui social dedicati.

Cerda(PA) 25 Aprile. La Monte Erice è il secondo appuntamento del Campionato Italiano velocità Salita Autostoriche. Per Totò Riolo una fantastica opportunità per allungare in campionato dove primeggia nel 4° Raggruppamento raccolto con la PCR A6, curata dal Team Paco74corse, dal Team Balletti per la parte motoristica e con il supporto di Kaa Racing, nella gara di esordio in Toscana, la Coppa della Consuma dove ha anche ottenuto la migliore prestazione assoluta della gara.

Riolo, alfiere della Squadra Piloti Senesi nel CIVSA, nell’imminenza della gara ha dichiarato:-“ Come ho detto, dopo il successo della Consuma, lo sviluppo della PCR A6 è ha buon punto grazie al gioco di squadra che si è fatto con Kaa Racing, Paco 74 e Team Balletti. E’ pur vero che anche il meglio è migliorabile, siamo pronti quindi ad un nuovo step che capita nella gara di casa a cui sono molto legato e dove ho già vinto. Il fondo della Monte Erice però, come si sa è particolarmente scivoloso quindi mai fidarsi, quest’anno in particolar modo che la competizione si disputa in un periodo dell’anno inedito, quando la variabilità del meteo è ancora maggiore. La particolarità orografica della Rocca inoltre favorisce l’insediamento della nebbia che specie nelle parti alte del tracciato è sempre in agguato. In ogni caso saranno ben in vista i colori della Squadra Piloti Senesi, del Targa Racing Club e di Cst Sport e i nostri marche delle aziende che hanno sposato il progetto e ci supportano.

Con Targa Racing Club e Cst Sport, al via del Campionato Italiano Supersalita ci sarà il palermitano di Termini Imerese Ninni Rotolo, che quest’anno secondo il nuovo regolamento con la sua Osella Pa 21 Jrb, aggiornata grazie all’intervento di Paco 74, dovrà confrontarsi nella categoria da 1150 A 1600 ricca di tanti giovani emergenti. Rotolo per la stagione avrà come main sponsor la Farmacia Modica.

La 66^ Monte Erice entra nel vivo oggi con la prima parte delle verifiche che proseguiranno domani 26 Aprile. Sabato le ricognizioni, che saranno per tutti i protagonisti molto importanti vista la diversità del clima, che la nuova collocazione in calendario potrebbe accentuare. Domenica le due gare in diretta su Aci Sport Tv (228 Sky) e in streaming sui social dedicati.

Visite: 79