RIFIUTI, AMBIENTE E TERRITORIO: CONFRONTO ISTITUZIONALE A ENNA PROMOSSO DA SRR ENNA PROVINCIA ATO 6

PERGUSA (EN) – Un momento di confronto concreto tra istituzioni, politica e associazioni ambientaliste per affrontare in maniera strutturale il tema della gestione dei rifiuti e della tutela del territorio. È questo l’obiettivo del convegno “Rifiuti – Ambiente e Territorio: insieme per un futuro sostenibile”, organizzato annualmente da SRR Enna Provincia ATO 6.

I lavori sono stati aperti dal presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna, Pietro Capizzi, che ha delineato il quadro della situazione provinciale e le prospettive di miglioramento del ciclo integrato dei rifiuti, definendo l’esperienza ennese un modello virtuoso da estendere all’intera Sicilia.

“La provincia di Enna ha attraversato, in passato, stagioni difficili che ancora oggi, a ripensarci, suscitano preoccupazione. Negli ultimi anni, però, siamo riusciti a invertire la rotta, diventando un punto di riferimento nel panorama regionale. I risultati sono evidenti: la nostra provincia si distingue per i bassissimi costi di conferimento in discarica sostenuti dai Comuni, in netta controtendenza rispetto ad altre aree della Sicilia, dove il trasferimento dei rifiuti fuori dall’isola comporta costi elevati e spesso insostenibili. Questo traguardo è frutto di un lavoro costante e di buone pratiche avviate nel tempo, che vanno consolidate e rafforzate. È fondamentale proseguire su questa strada affinché i cittadini possano beneficiare di un sistema sempre più efficiente e sostenibile. Anche sul piano ambientale siamo sulla buona strada: la provincia registra percentuali molto alte di raccolta differenziata, segno di una crescente responsabilità collettiva e di un’organizzazione efficace. Occorre continuare a migliorare, ma sono certo che la SRR di Enna stia operando con determinazione e visione, nell’interesse del territorio e delle future generazioni”.

Al centro del dibattito il tema “Un’Isola più pulita, un tesoro per tutti”, con un focus sulle strategie per rendere la Sicilia più autonoma nella gestione dei rifiuti, sugli investimenti impiantistici e sulle opportunità connesse alla transizione energetica.

L’assessore regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità, Francesco Colianni ha evidenziato: “L’impegno dell’Assessorato si è tradotto in atti concreti, come i decreti di finanziamento per la copertura degli extracosti e la premialità destinata ai Comuni virtuosi nella raccolta differenziata, per un totale di circa 45 milioni di euro. Inoltre, la recente approvazione della misura “Sicilia Pulita”, del valore di 12 milioni di euro, consentirà a Comuni e Liberi Consorzi di intervenire sulla rimozione dei rifiuti abbandonati lungo le strade extraurbane, includendo anche sistemi di monitoraggio. Va ricordato anche il lavoro svolto dal presidente della Regione e dalla struttura commissariale sull’iter dei termovalorizzatori, accompagnato da un investimento di 147 milioni di euro per la realizzazione di nove piattaforme dedicate al riuso e al riciclo, nell’ambito della misura FESR di prossima pubblicazione”.

Nel panel “Città pulite e cittadini felici: un percorso possibile”, Tommaso Castronovo, presidente di Legambiente Sicilia, ha sottolineato i progressi compiuti nell’Isola: 303 Comuni hanno superato il 65% di raccolta differenziata (pari al 78% del totale), 99 sono “Rifiuti Free” – con meno di 75 chilogrammi di indifferenziato per abitante all’anno – e 135 hanno oltrepassato il 75% di differenziata. “Numeri – ha dichiarato – che devono essere sostenuti anche dal governo regionale attraverso politiche concrete volte alla prevenzione, alla riduzione, al recupero e al riciclo dei rifiuti che dimostrano una volontà concreta di raggiungere obiettivi ambiziosi. Come Legambiente mettiamo a disposizione delle comunità competenze e buone pratiche, promuovendo progetti di educazione ambientale e iniziative come gli Ecoforum e “Comuni Ricicloni”, per valorizzare l’impegno di amministrazioni e cittadini. Il cambiamento è possibile e i risultati lo dimostrano”.

A concludere i lavori è stato il presidente Antonio Licciardo: “La SRR Enna Provincia 6 serve 19 Comuni, ma i nostri impianti accolgono i rifiuti di 56 Comuni siciliani. Stiamo lavorando per ampliare ulteriormente questa rete entro un raggio di 80 chilometri, in un’ottica di riorganizzazione e maggiore efficienza. Il nostro operato si fonda su tre pilastri: ambiente, territorio e responsabilità. In sei anni di mandato abbiamo sostenuto i Comuni, adottato un modello improntato alla trasparenza e istituito un organo di controllo esterno. Abbiamo inoltre approvato il Piano d’Ambito 2025-2035, delineando una strategia chiara per il futuro. Tra le priorità figurano la realizzazione della vasca A entro due anni e mezzo e l’attivazione del TMB, interventi fondamentali per garantire autosufficienza e sostenibilità. Puntiamo a un sistema di raccolta differenziata sempre più efficace, riducendo il conferimento in discarica e migliorando la qualità del servizio. Significativi progressi sono stati compiuti anche nel contrasto agli abbandoni illeciti grazie all’installazione di sistemi di videosorveglianza. Con programmazione e collaborazione istituzionale possiamo trasformare la gestione dei rifiuti in un’opportunità di sviluppo e tutela ambientale per l’intero territorio”.

La giornata ha visto la partecipazione della vicepresidente dell’ARS Luisa Lantieri, del vicepresidente della Commissione Bilancio dell’ARS Fabio Venezia e della deputata nazionale Stefania Marino. La moderazione è stata affidata ai giornalisti Tiziana Tavella e Josè Trovato.

L’iniziativa intende promuovere una visione condivisa tra istituzioni, operatori e cittadini, nella consapevolezza che una gestione efficiente e trasparente dei rifiuti rappresenti non solo una sfida ambientale, ma anche un’opportunità di sviluppo economico e sociale per l’intero territorio ennese.

