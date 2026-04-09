“RESTO AL SUD 2.0” UNA ALTERNATIVA ALL’EMIGRAZIONE PER I NOSTRI GIOVANI IN CERCA DI OCCUPAZIONE

Mercoledi 15 aprile alle ore 16:30, presso l’Auditorium dell’I.I.S. “Abramo Lincoln” di via Salvatore Mazza, ad Enna Bassa, il servizio di Orientamento all’Autoimpiego del Centro per l’Impiego di Enna, in collaborazione con Confcooperative Sicilia e l’Hub Rete Palermo Invitalia, presenterà la misura nazionale a sostegno dei giovani di età compresa fra i 18 ed i 35 anni disoccupati, inattivi o inoccupati che desiderano mettersi in proprio.

Nel corso dell’incontro gli esperti del settore analizzeranno le modalità di accesso ai finanziamenti della misura gestita da Invitalia, esporranno le opportunità imprenditoriali, illustreranno i possibili percorsi legati alla cooperazione e prospetteranno ai partecipanti i possibili iter per la creazione d’impresa. L’obiettivo non è soltanto divulgativo. Attraverso la collaborazione tra servizi pubblici per l’impiego, agenzie di sviluppo, associazionismo mutualistico e terzo settore è possibile, infatti, offrire ai giovani intenzionati a fare impresa in Sicilia un concreto supporto tecnico e finanziario per trasformare le idee in realtà produttive sostenibili, stabili e competitive nel tempo.

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