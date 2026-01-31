Storie correlate

Cda degli Iacp siciliani, Varrica (M5S Ars): “Rappresentanti associazioni tutti vicini a FdI, è solo un caso?”

Riccardo Gennaio 30, 2026 0
longi e cammarata

L’on. Eliana Longi (FdI) pieno sostegno alla scelta compiuta da Nino Cammarata

Riccardo Gennaio 30, 2026 0
sindaco cammarata

Piazza Armerina News: Piazza Armerina- IL SINDACO NINO CAMMARATA LASCIA IL CONSIGLIO PROVINCIALE.

Riccardo Gennaio 29, 2026 0

Ultime notizie

Enna: chiuso il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile

Riccardo Gennaio 31, 2026 0

Regione Sicilia: governo approva disegno di legge sul riordino dei Consorzi di Bonifica

Riccardo Gennaio 31, 2026 0
raccolta fondi 1

Sport e Solidarietà: domani al campo Tino Pregadio raccolta fondi pro Niscemi da parte dell’Unione Rugby Enna

Riccardo Gennaio 31, 2026 0
museo negato

Enna il 13 marzo al teatro Neglia evento “Il Museo Negato”

Riccardo Gennaio 31, 2026 0