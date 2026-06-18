“Le variazioni di bilancio non possono essere considerate un semplice passaggio tecnico o parlamentare. Rappresentano invece uno dei momenti più importanti dell’anno per definire le priorità economiche e sociali della Sicilia e per dare risposte concrete ai cittadini”.

Lo afferma il gruppo parlamentare di Forza Italia all’Assemblea regionale siciliana, al termine della riunione svoltasi oggi a Palermo con il commissario regionale del partito, Nino Minardo, e con l’assessore regionale all’Economia, Alessandro Dagnino, per definire un pacchetto di proposte da presentare nell’ambito delle prossime variazioni di bilancio.

Nel corso dell’incontro è stato condiviso un percorso articolato su due direttrici: investimenti strategici per il futuro della Sicilia e interventi concreti a favore dei territori.

Tra le iniziative prioritarie, che verranno successivamente presentate nel dettaglio, figurano misure per valorizzare il capitale umano siciliano, favorire il rientro e la permanenza dei giovani professionisti attraverso progetti di south working, sostenere il merito universitario e promuovere la nascita di un ecosistema regionale dedicato all’intelligenza artificiale e all’innovazione. Il pacchetto conterrà inoltre specifiche misure a sostegno dell’agricoltura siciliana, con particolare riguardo alla tutela della filiera del grano e al rafforzamento del sistema delle cantine sociali e cooperative, patrimonio economico e produttivo di numerosi territori dell’Isola.

“Accanto a queste misure, Forza Italia proporrà l’istituzione di un Fondo per gli Investimenti nei Territori (FIT), destinato a finanziare opere, servizi e interventi capaci di rispondere alle esigenze delle comunità locali e di ridurre i divari territoriali”.

“Le variazioni di bilancio – ha detto a margine della riunione il commissario regionale di Forza Italia, Nino Minardo – non sono una distribuzione di risorse ma una scelta di priorità. Per Forza Italia devono rappresentare un’occasione per affermare un metodo fondato su serietà, competenza e visione strategica, mettendo al centro lo sviluppo della Sicilia e la crescita delle sue comunità. Vogliamo contribuire con idee concrete e realizzabili, capaci di investire sul capitale umano, sostenere i territori e costruire opportunità per le nuove generazioni”.

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