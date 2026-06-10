Regionali. Di Paola (M5S): Tour della coalizione per incontrare i siciliani, bene la proposta di Ismaele La Vardera

Palermo 10 giugno 2026 – “Bene la proposta di Ismaele La Vardera di organizzare un tour dei segretari regionali della coalizione alternativa per incontrare i siciliani. Noi siamo pronti, lo facciamo da sempre. Partiamo già questa estate, incontriamo quanti più cittadini possibile per spiegare il nostro programma, le nostre idee, le nostre intenzioni per cambiare la Sicilia. Siamo pronti a spazzare via corruzione, clientele e disservizi che negli ultimi 20 anni almeno, hanno reso quest’Isola un disastro. Abbiamo la freschezza e la competenza, per governare la Regione”.

Lo dichiara il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola, accogliendo la proposta lanciata a mezzo stampa del leader di Controcorrente Ismaele La Vardera.

“Mettiamoci fin da adesso a disposizione dei siciliani – spiega Di Paola – per incontrarli nelle piazze in giro per ciascun comune. Come ben dice Ismaele, presentiamoci ai cittadini, incontriamoci e definiamo le modalità del tour, convinciamo insieme quante più persone possibile che siamo l’alternativa al centrodestra”- conclude il coordinatore regionale del M5S.

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