REGIONALE DI TRENITALIA: NASCE IL NUOVO COLLEGAMENTO DIRETTO FRA AGRIGENTO E L’AEROPORTO DI PALERMO

· quattro nuove connessioni per la Capitale della Cultura 2025

· il viaggio durerà circa 2 ore e 30 minuti

Agrigento, 11 dicembre 2023 – Nuovo collegamento diretto fra Agrigento Centrale e l’aeroporto di Palermo attivato dal Regionale di Trenitalia (società capofila del polo Passeggeri del Gruppo FS) su richiesta della Regione Siciliana, committente del servizio. Al via da oggi, lunedì 11 dicembre, 4 nuovi servizi che uniranno tutti i giorni la città dei templi e l’aeroporto Internazionale “Falcone e Borsellino” in 2 ore e 30 circa.

Alla presentazione del nuovo collegamento, questa mattina presso la stazione di Agrigento Centrale, hanno partecipato Renato Schifani, Presidente della Regione Siciliana, Alessandro Aricò, Assessore Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana, Maria Annunziata Giaconia, Direttore Business Regionale e Sviluppo Intermodale di Trenitalia, Francesco Miccichè, Sindaco di Agrigento, Gerlando Principato, Assessore ai Trasporti Comune di Agrigento.

“Il nuovo collegamento presentato oggi è un’ulteriore conferma dell’impegno di Trenitalia in Sicilia per offrire una migliore risposta alla crescente domanda di mobilità turistica verso l’isola e la città dei templi. Gli orari dei treni non guardano solo al turismo di oggi e a quello che verrà, grazie alla nomina di Agrigento a Capitale della Cultura 2025; ma sono stati calibrati anche sulle esigenze dei pendolari. Questo è solo una delle novità nazionali della stagione invernale del Regionale di Trenitalia, caratterizzato da treni sempre più nuovi e moderni, più collegamenti diretti con gli aeroporti e ulteriore sviluppo dell’intermodalità” ha dichiarato Maria Giaconia, Direttore Business Regionale e Sviluppo dell’intermodalità di Trenitalia.

I treni non passeranno da Palermo Centrale, ma si immetteranno direttamente nel passante ferroviario effettuando le fermate intermedie: Aragona Caldare, Cammarata, Roccapalumba, Termini Imerese, Bagheria, Palermo Vespri, Palermo Palazzo Reale-Orleans, Palermo Lolli, Palermo Notarbartolo, Palermo Francia, Palermo San Lorenzo, Palermo La Malfa. Le partenze da Agrigento Centrale è alle 5.50 con arrivo alle 8.17 a Palermo Aeroporto e alle 10.50 con arrivo alle 13.23. Da Palermo Aeroporto invece partiranno alle 13.40 e alle 17.40 con arrivo ad Agrigento C.le rispettivamente alle 16.14 (16.12 nei festivi) e alle 20.12.

I servizi permetteranno di avere un collegamento diretto tra Agrigento e l’Aeroporto di Palermo e gli orari sono stati ottimizzati anche per incrementare la richiesta di mobilità da e per l’area metropolitana di Palermo. Ad esempio, gli orari di arrivo e partenza su Palermo Orleans sono progettati per gli studenti universitari, mentre il collegamento con la stazione di Palermo Vespri è funzionale a raggiungere il polo ospedaliero.

Un ulteriore tassello a comporre l’offerta invernale della Winter Experience di Trenitalia, avviata ieri, domenica 10 dicembre, che si aggiunge al servizio intermodale treno+bus per raggiungere la Valle dei Templi dalla stazione di Agrigento Centrale, lanciato la scorsa primavera e nato dalla collaborazione tra Trenitalia e TUA -Trasporti Urbani Agrigento. Sono 28 i servizi con bus previsti nei giorni feriali e 11 quelli nei giorni festivi che collegano la Valle dei Templi e la stazione di Agrigento Centrale in circa 12 minuti. Attivo anche il nuovo abbonamento mensile intermodale treno+bus fra Agrigento Bassa e Agrigento Scuole.

Per il Nodo di Palermo invece attivi i servizi Genio Express che ogni giorno, con 5 collegamenti fast dal lunedì al sabato e 6 nei festivi, collegano la stazione di Palermo Centrale all’aeroporto “Falcone e Borsellino” effettuando solo la fermata di Palermo Notarbartolo.

Collegamenti che si integrano all’offerta per il Passante di Palermo, che nel giorno feriale prevede 73 treni fra Palermo e Palermo Aeroporto, differenziati fra treni semi-veloci (10 fermate e una percorrenza media di 49 minuti con frequenza di 1 treno all’ora) e treni che effettuano tutte le fermate intermedie tra origine e destinazione (16 fermate e una percorrenza media di 60 minuti con frequenza di 1 treno all’ora). Nella stazione di Palermo Notarbartolo, inoltre, si perfeziona l’interscambio con i servizi da e per Palermo Giachery (1 collegamento Palermo Notarbartolo – Palermo Giachery ogni 30 minuti).

Alla presentazione dei nuovi collegamenti hanno preso parte anche i Deputati della Regione Siciliana del Collegio di Agrigento; Vincenzo Pullara, Direttore Direzione Regionale Sicilia di Trenitalia; Valeria Giovanna Venuto, Responsabile Affari Istituzionali di Trenitalia Polo Passeggeri; Giuseppe Di Miceli, Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Regione Siciliana; Filippo Romano, Prefetto di Agrigento; Tommaso Palumbo, Questore di Agrigento; Vito Riggio, Amministratore Delegato Gesap; Samuela Scelfo, Amministratore Delegato di Tua Trasporti; Roberto Sciarretta, Direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi.

