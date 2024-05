“A scuola di Economia Circolare”.

Volge al termine il progetto indetto dal Comune di Regalbuto in collaborazione con la Saes, rivolto alle scuole. Sono quasi pronti i lavori realizzati con materiali riciclati dai bambini della scuola primaria, classi prime, seconde e terze.

Venerdì 24 Maggio, presso il chiostro agostiniano di Piazza Vittorio Veneto, saranno esposti i lavori svolti. Nella stessa giornata gli alunni di quarta ci allieteranno con l’accompagnamento di brani musicali con strumenti realizzati da loro, sempre con oggetti riciclati e guidati dalla Maestra Giuliana Giunta, mentre le quinte si esibiranno in un’attività di “Circular Cooking”, in collaborazione anche con l’Istituto Alberghiero di Centuripe, rappresentato in questa occasione dal Prof. Rinallo.

