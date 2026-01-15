Storie correlate

Messina. Pellegrino (FI) a De Luca “È smemorato? O è solo tornato al ruolo preferito del grande accusatore a vuoto?

Riccardo Gennaio 14, 2026 0

Messina. Pellegrino (FI) a De Luca “È smemorato? O è solo tornato al ruolo preferito del grande accusatore a vuoto?”

Riccardo Gennaio 14, 2026 0
paolo gargaglione

Elezioni amministrative Enna: Paolo Gargaglione “con gli amici di Forza Italia avviamo una pausa di riflessione”

Riccardo Gennaio 14, 2026 0

Ultime notizie

VERDE URBANO IN SICILIA CARENTE TRAPANI, MESSINA E SIRACUSA IN GRAVE DEFICIT ANTOCI INTERROGA L’UE

Riccardo Gennaio 15, 2026 0

Terremoto Belíce. Pellegrino (FI) “Ferite mai sanate sono richiamo a impegno”.

Riccardo Gennaio 15, 2026 0

Referendum, Di Paola (M5S Sicilia): “Traguardo 500 mila firme raggiunto in tempi brevissimi miglior regalo di compleanno alla Meloni”

Riccardo Gennaio 15, 2026 0

Il siciliano: una lingua storica che attende ancora pieno riconoscimento

Riccardo Gennaio 15, 2026 0