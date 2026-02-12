Rappresentanza di genere nei Comuni, Lionti (Uil Sicilia): “Riforma a rischio, non si getti via un lavoro utile”.

Palermo. “Apprendiamo con preoccupazione che il voto finale sulla riforma degli enti locali è stato rinviato. Adesso si rischia di far naufragare una legge importante e attesa, che la Uil Sicilia ha sempre appoggiato perché introduceva elementi innovativi per la gestione degli enti locali e, soprattutto, rafforzava la rappresentanza di genere nelle amministrazioni comunali”.

A dichiararlo è Luisella Lionti, segretaria generale della Uil Sicilia, che aggiunge:

“Non si può accettare che divisioni politiche compromettano un obiettivo condiviso come la promozione della parità. Il tema della rappresentanza di genere non è un dettaglio ma una questione di democrazia. Chiediamo con forza – conclude Lionti – che l’Ars non disperda il lavoro fatto e che si torni alla discussione e all’approvazione della legge. La Sicilia non può permettersi di rinviare ancora una riforma necessaria per i territori e per le donne che ogni giorno garantiscono competenza e impegno”.

