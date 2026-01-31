Questa sera alle ore 20.45 e domani alle ore 12.50 su Video Regione Sicilia, canale 14, e in streaming su VRSICILIA.IT uno speciale sulla vita di San Francesco d’Assisi e il suo messaggio dalla bellissima Chiesa di San Francesco d’Assisi all’Immacolata – Enna.

La chiesa ennese , con le sue opere d’arte e la sua bellezza, sarà scenografia del racconto della vita e della spiritualità di un pilastro della fede.

Insieme al guardiano Fra Saverio Benenati , all’arte drammaturgica della nostra cara Elisa Di Dio, la professionalità di Emiliano Di Rosa un bellissimo viaggio tra storia, spiritualità , arte e letteratura.

Non perdetevelo.

Sintonizzatevi!

Ore 20.45 stasera 31 Gennaio e domani 1 Febbraio ore 12.50 su Video Regione, canale 14.

