PSICOLOGO DI BASE, PROSEGUE L’ITER ALLA REGIONE:

AUDITA IN COMMISSIONE SALUTE LA PRESIDENTE DELL’OPRS

L’obiettivo è quello di istituire lo psicologo di base, con almeno un paio di professionisti per ogni distretto sanitario in tutta la Sicilia, per lavorare sulla prevenzione, cercare di intercettare i primi segnali di disagio tutelare il benessere mentale. Si è svolta ieri a Palazzo dei Normanni l’audizione della presidente dell’Ordine degli psicologi della Regione Siciliana, Gaetana D’Agostino, convocata dalla sesta commissione “Salute” all’Ars per studiare il quadro normativo e applicare i necessari correttivi al testo che dovrà poi approdare in Aula.

L’incontro con i componenti della VI commissione “Salute, servizi sociali e sanitari” è stato l’occasione per riprendere le fila dei vari disegni di legge che nel tempo erano stati presentati e poi accorpati in un testo coordinato e condiviso da tutti gli schieramento. Sono stati inoltre analizzati i percorsi seguiti da altre Regioni (in testa la Campania che ha incassato un pronunciamento favorevole della Corte costituzionale) per giungere alla creazione di un servizio territoriale di cui la popolazione, come emerso soprattutto nel corso della pandemia, mostra di avere sempre più bisogno. A confermarlo anche le richieste arrivate all’Inps dalla Sicilia per accedere al “bonus psicologico”.

“Ho trovato – dichiara la presidente dell’Ordine degli psicologi della Regione Siciliana – apertura e propositività da parte di tutte le componenti politiche perché è giusto, e aggiungerei sacrosanto, che la salute sia alla base di qualsiasi programma politico che abbia a cuore il benessere della cittadinanza. Attendiamo fiduciosi gli ulteriori passaggi tecnici e arrivare il prima possibile all’istituzione dello psicologo di base anche in Sicilia”.

Gli ultimi dati sul bonus psicologico in Sicilia

Al 30 settembre 2022 sono state 318.299 le domande presentate per accedere al “bonus psicologico” (dati forniti da Inps). Di queste 21.085 sono arrivate dalla Sicilia. Qui di seguito la distinzione per provincia: Palermo 6.414; Catania 4.768; Messina 2.478; Trapani 1.616; Siracusa 1.594; Agrigento 1.404; Ragusa 1.240; Caltanissetta 1.040; Enna 531.

