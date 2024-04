Prova d’orgoglio di Carra-Torielli al Rally del Piemonte

Per le portacolori del Casarano Rally Team stop forzato durante l’attacco al primato femminile a tre prove dall’arrivo

Casarano(LE),14 Aprile 2024. Il secondo round del Campionato Italiano Assoluto Sparco si è concluso solo con esperienza in più per Sara Carra e Sara Torelli costrette ad alzare bandiera bianca per una uscita di strada.

Il Rally del Piemonte si é presentato con tutte le sue insidie sin dalle prime prove speciali che la giovane figlia d’arte salentina ha affrontato in maniera accorta a causa del fondo scivolosissimo a tratti davvero impervio. Sara ha dapprima amministrato e così pure ha fatto nei primi 2 loop del sabato, sul finire però nel tentativo recuperare e puntare al vertice della classifica femminile ha preso qualche rischio che ne ha fermato anzi tempo le ambizioni.

-“Ci abbiamo provato – ha dichiarato Carra – per tre quarti di gara abbiamo ragionato anche in ottica campionato, alla fine l’istinto ha preso il sopravvento ed è andata così. Le corse sono anche questo che è un insegnamento e serve a fare esperienza, sebbene abbia privato di migliori gratificazioni da condividere con il team”-.

