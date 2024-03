L’accessibilità in tutti i luoghi è un diritto fondamentale per l’individuo!

Morgantina ogni anno diventa bellissima con i vari spettacoli e con importanti rappresentazioni come “Morgantina rivive ” e il “Barbablù festival ” ospitando migliaia di visitatori.

L’ospitalità in Sicilia è sacra ed è giusto che ogni ospite abbia lo stesso trattamento!

Non possiamo più tacere il fatto che l’antica città Ellenica sia totalmente off-limits per le persone con disabilità, non possiamo più tollerare che le nostre bellezze siano inaccessibili a sedie a rotelle e passeggini, non è più possibile mantenere barriere dove sarebbero facilmente abbattibili.

Siamo perfettamente consci del fatto che non tutta l’area possa essere oggetto della riqualificazione, ma l’Agorà ha tutte le caratteristiche per diventare accessibile!

Per questi motivi abbiamo deciso di agire subito, anche in vista dell’estate ed insieme a Famiglie Disabili Lombarde – APS, abbiamo inoltrato varie pec al dirigente del Parco Archeologico Morgantina Villa del Casale, all’assessore Regionale dei beni culturali Sicilia, all’assessore alla famiglia, e per conoscenza anche al Comune di Aidone per far sì che venga rispettata la normativa vigente che consenta una cultura accessibile!

Le pec inviate hanno trattato anche la questione dell’ascensore al Museo Archeologico Regionale di Morgantina, che dopo la risonanza avuta qualche giorno fa, sembrerebbe aver trovato una soluzione.

È arrivato il momento facciamolo!

