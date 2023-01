Progetto “INdifferenza” Liceo Farinato Enna: concluso viaggio d’istruzione a Milano

Si è concluso il 27 gennaio scorso, in occasione della GIORNATA DELLA MEMORIA, il viaggio di istruzione a Milano delle classi terze del Liceo Scientifico “P. Farinato” di Enna.

Il viaggio è stato una tappa importante del progetto di Istituto “IN_differenza” che continuerà a vedere coinvolti gli alunni del Liceo in un percorso di riflessione sul tema delle ‘Indifferenze’ riguardo temi fondamentali per la società odierna.

L’intento è quello di riflettere insieme sul fatto che prestare attenzione e aiutare gli altri è una responsabilità fondamentale se si vuole Ricostruire un mondo solidale, inclusivo e giusto, memori del Passato che ancora ci può fornire gli strumenti per capire il Presente e costruire il Futuro.

Dopo la partecipazione attiva alla Giornata contro la Violenza sulle Donne del 25 novembre scorso, i ragazzi delle classi terze hanno visitato a Milano in modo sostenibile, utilizzando esclusivamente i mezzi pubblici, il Binario 21 e il Museo della Shoah, il Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci, il Cenacolo Vinciano, il Duomo, la strabiliante mostra sul corpo umano “Body World” e i monumenti più importanti della città.

