Pro Loco Enna: sabato prossimo al Castello di Lombardia evento “𝗲 𝗾𝘂𝗶𝗻𝗱𝗶 𝘂𝘀𝗰𝗶𝗺𝗺𝗼 𝗮 𝗿𝗶𝘃𝗲𝗱𝗲𝗿 𝗹𝗲 𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝗲”
La Pro Loco Enna propone la quarta edizione di “”𝗲 𝗾𝘂𝗶𝗻𝗱𝗶 𝘂𝘀𝗰𝗶𝗺𝗺𝗼 𝗮 𝗿𝗶𝘃𝗲𝗱𝗲𝗿 𝗹𝗲 𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝗲” manifestazione che si svolgerà presso il Castello di Lombardia, il Comune metterà a disposizione il 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗡𝗮𝘃𝗲𝘁𝘁𝗮 𝗚𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁𝗮 𝗳𝗶𝗻𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟬𝟮.𝟬𝟬 𝗱𝗮𝗹 𝗽𝗮𝗿𝗰𝗵𝗲𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗣𝗶𝘀𝗰𝗶𝗼𝘁𝘁𝗼 𝗮𝗹 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗲 𝘃𝗶𝗰𝗲𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮 ♻️
Zero stress per il parcheggio, zero costi di carburante., devi solo, arrivare al parcheggio Pisciotto, salire sulla navetta gratuita e arrivi nel cuore dell’evento al castello in totale relax
Visite: 125