Prime giornate del CHOREOGRAPHIC INTENSIVE PLATFORM al Garage a Enna

Il 30 e 31 ottobre è stato inaugurato presso l’associazione culturale Garage a Enna Bassa il Choreographic Intensive Platform (CIP), programma di laboratori e performance di danza contemporanea ideato e sviluppato dalla coreografa Melissa Zuccalà, direttrice artistica del progetto.

Dopo due giornate intense di lavoro, domenica si è tenuta la prima sessione di restituzione al pubblico sotto forma di prova aperta, con tre perfomance: 24H, danzato dai partecipanti alla piattaforma Choreographic Intensive Platform a firma coreografica di Melissa Zuccalà; Material Focus [ solo version ] danzato da Luna Di Stefano per Fumigi Dance Expe a firma di Selma Gurrieri che sarà coreografa ospite del Platform nel mese di maggio; – XX – danzato da Asia Scuderi e Benedetta Cannolo per SBAM dance connection.

CIP accompagnerà fino a giugno 2022 mensilmente la stagione del Garage. Quindici danzatori e danzatrici, provenienti da diverse parti della Sicilia, ogni ultimo fine settimana del mese incontreranno a Enna diversi artisti, coreografi e coreografe: Miriam Baldassarri, presidente di AssoDanza Italia, Michele Pastorini, Nunzio Impellizzeri, Simona Fichera, Federica Esposito, Marco Laudani e Claudio Scalia, Salvatore Romania, Selma Gurrieri. Gli artisti sono stati invitati da Melissa Zuccalà per tenere lezioni, incontri e per dirigere giornate di lavoro con i partecipanti del CIP. Ogni mese le performance saranno messe in scena sotto forma di prova aperta. Alla fine dell’anno, due serate di gala, saranno dedicate alle produzioni realizzate durante i percorsi creativi.

Il progetto è rivolto a danzatori e danzatrici che hanno terminato il loro percorso di studi e che vogliono accumulare esperienza e facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro o giovani insegnanti e coreografi che vogliono approfondire le loro basi di ricerca artistica mettendosi in gioco come frequentatori o uditori.

CHOREOGRAPHIC INTENSIVE PLATFORM è un format inedito che mira a sviluppare il modo di approcciarsi al lavoro sia del coreografo che del danzatore.

Tutti gli incontri saranno finalizzati alla produzione coreografica. Tutti i lavori, potranno circuitare attraverso la partecipazione a bandi, rassegne e festival facendo accrescere, così, il bagaglio di esperienza in maniera esponenziale fornito attraverso il lavoro con i direttori o coreografi, concretizzando, anche, vere e proprie possibilità di sviluppo professionale.

Choreographic Intensive Platform è un progetto sostenuto da AssoDanza Italia.

