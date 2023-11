In arrivo un veloce impulso artico, il primo della stagione per la Sicilia. I venti settentrionali stanno per raggiungerci e, nella notte tra sabato e domenica, in quota si scenderà su valori invernali (3-4 gradi sotto la media). Questi impulsi, lo abbiamo imparato, sono caratterizzati spesso da aria molto secca e le (poche) precipitazioni saranno di conseguenza limitate alle aree dell’appennino isolano, dove la quota neve sarà sui 1800 metri. Per il resto, da noi, solo vento freddo e nuvole veloci in un cielo vibrante e traslucido come solo i venti artici sanno donare. Già domenica, comunque, le temperature risaliranno per l’ennesimo richiamo di aria africana che stavolta sembra però poter preludere ad una fase piovosa più duratura, ad iniziare dall’ultima parte della giornata di martedì. Ne riparleremo.

Al prossimo aggiornamento.

Luca Alerci

Associazione MeteoPalermo ONLUS

