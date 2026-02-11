Storie correlate

Frana di Niscemi, Schifani consegna al Comune i primi alloggi per gli sfollati: «Non solo vicinanza, ma atti concreti»

Frane, al via i lavori consolidamento del centro abitato di Sinagra nel Messinese

Maltempo, Anci Sicilia in audizione alla Camera Amenta: “Servono risorse, prevenzione e semplificazione per tutelare i territori”

Consiglio Comunale: la delibera di revoca di messa in liquidazione Ente Autodromo di Pergusa non ottiene i voti necessari: i commenti di maggioranza, opposizione e Automobile Club Enna

Libreria Hennaion: il 19 febbraio si presenta il volume La Storia di Enna di Paolo Vetri

Il 17 febbraio all’IIS Lincoln Lectio Magistralis dedicata a Galileo Galilei

On Luisa Lantieri: Finalmente la Sicilia si adegua ad una norma nazionale che prevede la presenza di genere nelle giunte comunali con la soglia pari al 40% per ciascun sesso rappresentato.

