Accumulati circa 6 millimetri nelle ultime 24 ore, ci aspettano ulteriori piogge giovedì, dalla

mattina: il passaggio perturbato, di una serie innumerevole, sarà abbastanza intenso anche

se dal pomeriggio i fenomeni perderanno vigore, almeno nella nostra area.

C’è però da considerare anche il fattore vento: le stime sono ancora suscettibili di

cambiamenti ma avremo sicuramente mareggiate e venti di burrasca nelle zone occidentali

e nel Canale di Sicilia, ma anche sul Tirreno. Da noi avremo intensità minori ma con

un’ipotesi di raffiche più intense tra giovedì e venerdì notte. Da confermare.

Un ultimo dato: a febbraio sinora abbiamo avuto un accumulo di 33 millimetri, destinato

presto ad aumentare ma, nel contempo, abbiamo 3 gradi sopra la media. Ne riparleremo.

Al prossimo aggiornamento.

Luca Alerci

