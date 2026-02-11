Previsioni Meteo Enna: Ennesimo passaggio perturbato con mareggiate. Venti in deciso aumento anche da noi
Accumulati circa 6 millimetri nelle ultime 24 ore, ci aspettano ulteriori piogge giovedì, dalla
mattina: il passaggio perturbato, di una serie innumerevole, sarà abbastanza intenso anche
se dal pomeriggio i fenomeni perderanno vigore, almeno nella nostra area.
C’è però da considerare anche il fattore vento: le stime sono ancora suscettibili di
cambiamenti ma avremo sicuramente mareggiate e venti di burrasca nelle zone occidentali
e nel Canale di Sicilia, ma anche sul Tirreno. Da noi avremo intensità minori ma con
un’ipotesi di raffiche più intense tra giovedì e venerdì notte. Da confermare.
Un ultimo dato: a febbraio sinora abbiamo avuto un accumulo di 33 millimetri, destinato
presto ad aumentare ma, nel contempo, abbiamo 3 gradi sopra la media. Ne riparleremo.
Al prossimo aggiornamento.
Luca Alerci