Stiamo vivendo giornate particolarmente calde per la stagione. Oggi, 18 settembre, a Enna alta, ancora 29 gradi di temperatura massima, valore uguale a quello di ieri; anche la notte, pur relativamente fresca, ha fatto segnare temperature minime intorno ai 20 gradi. I cieli, come previsto, sono stati caratterizzati da pulviscolo in sospensione e, a tratti, nuvole alte poco significative.

Per domani, domenica 19 settembre, si prevede un’ulteriore giornata con clima più caldo della media e, quindi, valori sempre intorno ai 28-29 gradi, e anche superiori nelle aree più basse. Vento in intensificazione nella parte centrale del giorno. Brevi precipitazioni sparse possibili nella tarda serata di oggi.

Guardando alla prossima settimana, un cambiamento si intravede tra lunedì e martedì. Ma ne riparleremo.

Per concludere, un breve approfondimento sull’estate che sta per finire. Dall’analisi del CNR (vedi foto) si evidenzia un’anomalia di 2 gradi in più rispetto alle temperature medie, anche per le aree interne della Sicilia: uno scostamento davvero notevole e davvero preoccupante.

Luca Alerci

Associazione MeteoPalermo Onlus

