Previsioni Meteo: Associazione MeteoPalermo: Fine della fase mite, tempo in peggioramento

Il tempo sta per cambiare. Come già anticipato, sta per giungere al termine la lunga fase mite e stabile che, soprattutto in collina e montagna, ha determinato splendidi cieli tersi e temperature diurne 5-7 gradi superiori alle medie: un’anomalia importante ma, per la Sicilia, non eccezionale, come invece è stata per l’Europa centrale e le Alpi.

Il cambiamento, dicevamo, arriverà già mercoledì 5 gennaio: i venti, in rinforzo, si disporranno in un primo momento da sud, con il conseguente aumento dell’umidità. La nuvolosità si ispessirà poco a poco e, nelle nostre aree, torneranno abbastanza presto le consuete nebbie. Temperature massime in evidente discesa, condizionate anche dalla sempre minore presenza del sole: rientreranno nella norma e, in seguito, scenderanno anche sotto le medie. Le precipitazioni, infine, dovrebbero arrivare un poco più in là, nella seconda parte del giorno dell’Epifania. Ne riparleremo.

In foto, le temperature minime previste, in diminuzione.

Al prossimo aggiornamento.

Luca Alerci

Associazione MeteoPalermo Onlus

