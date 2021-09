Previsioni Meteo: Associazione MeteoPalermo: clima più consono al periodo

Il tempo sta tornando ad avere caratteristiche consone alla terza decade di settembre: ad Enna, martedì 28 settembre, temperatura massima di 24-25 gradi e cieli più chiari, senza pulviscolo. Le nubi hanno reso un po’ instabile il pomeriggio ma le precipitazioni, come anticipato, hanno riguardato la Sicilia settentrionale. Sere nebbiose e di nuovo fresche.

Mercoledì 29 settembre avremo temperature massime di 22-24 gradi, perfettamente in media, e minime che oscilleranno attorno ai 15 gradi. Il cielo sarà attraversato da una blanda nuvolosità mentre l’instabilità pomeridiana dovrebbe concentrarsi sull’est Sicilia e, in parte, sull’area orientale della nostra provincia con qualche possibilità anche per Enna: sempre difficile individuare le eventuali precipitazioni. Per avere piogge davvero significative sembra si debba aspettare la seconda parte della settimana.

In foto le possibilità di precipitazioni per domani.

Al prossimo aggiornamento.

Luca Alerci

Associazione MeteoPalermo Onlus

