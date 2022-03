Previsioni Meteo: Associazione MeteoPalermo: Ancora qualche pioggia e poi neve in montagna e neve mista alle nostre quote

Stiamo vivendo giornate molto buie e grigie, complici le persistenti nebbie spinte dai venti, a tratti forti, di scirocco. Le temperature sono restate ampiamente più basse della media e, di giorno, ad Enna alta non si sono superati i 7 gradi. Le piogge sono state, e saranno ancora, abbastanza presenti, ma per lo più deboli.

Per la giornata di domenica 20 marzo, come avevamo anticipato, le correnti ruoteranno in parte e l’aria fredda dai Balcani raggiungerà il Sud e la Sicilia. Non mancheranno, quindi, le nevicate in montagna, soprattutto sul lato orientale della dorsale appenninica siciliana e sull’Etna, e qualche precipitazione nevosa, o mista, potrà raggiungere anche il nostro territorio.

La nuvolosità sarà un po’ meno compatta e più veloce. Temperature molto inferiori alla media: minime prossime agli zero gradi.

In foto le precipitazioni (in verde) e la neve (tratto obliquo) previste.

Al prossimo aggiornamento.

Luca Alerci

Associazione MeteoPalermo Onlus

