Presentato a Enna il libro sulla vita di Concetto Lo Bello

Un grande sportivo, un grandissimo arbitro di calcio un immenso uomo di sport. E’ così che il suo amico fraterno Flavio Guzzone ha ricordato il siracusano Concetto Lo Bello un uomo di sport a tutto tondo.

Ee a ricordare la sua figura ieri 7 dicembre all’urban center dell’ex convento dei Cappucini il figlio Rosario che ha presentato un libro che racconta la sua vita fatta di calcio, ma anche di Pallamano visto che per decenni è stato presidente della Figh e da tutti è rimasto nel cuore come appunto “Il presidente” .

L’evento organizzato dal distretto Sicilia del Panathlon e dall’associazione delle stelle al merito sportivo, ha richiamato numerose persone del mondo dello sport ed in particolare delle due discipline dove Lo Bello che tra l’altro è stato anche per 4 legislature deputato nazionale ed per un breve periodo anche sindaco di Siracusa, si è fatto apprezzare per le sue doti carismatiche.

Numerosi gli aneddoti e le storie ricordate dal figlio Rosario che hanno fatto sorridere i presenti me che hanno confermato ancora una volta l’aurorevolezza di una persona apprezzata nello sport a livello mondiale.

