PREMIO GIORNALISTICO INTERNAZIONALE

“CRISTIANA MATANO”

I diritti umani e Patrick Zaki protagonisti della seconda giornata di Lampedus’Amore

Raphael Gualazzi e Simona Molinari illumineranno la serata musicale a Piazza Castello

Dopo l’apertura con lo spettacolo teatrale “Emigranti”, liberamente tratto dal testo originale del drammaturgo polacco Slawomir Mrzoek, domani 7 luglio (21,30) la difesa dei diritti umani e la musica saranno protagonisti della seconda serata di Lampedus’Amore-Premio giornalistico internazionale Cristiana Matano, il festival giunto alla nona edizione e che ricorda la giornalista di origine campana che oggi riposa nella maggiore delle isole Pelagie.

La giornata di domenica si aprirà nella sede dell’Archivio Storico di Lampedusa, dove Patrick Zaki presenterà alle 19 il suo libro “Sogni e illusioni di libertà” (editrice La Nave di Teseo). Il ricercatore e attivista egiziano racconterà al pubblico e alla giornalista Elvira Terranova, che modera, la sua terribile vicenda e i 22 mesi trascorsi in carcere per avere espresso le sue opinioni.

In serata, dalle 21,30, spazio alla musica. In apertura ci sarà il tributo ad Antoine Michel, artista generoso e simbolo musicale di Lampedusa, scomparso tre mesi fa. A ricordare l’autore della sigla di “Alle falde del Kilimangiaro” e di altri brani simbolo, sarà Giordano Gambogi accompagnato dalla sua band. Il cantante reggiano interpreterà in particolare “Sharabia”, che per dieci anni ha aperto il concerto O’ Scià di Claudio Baglioni, il “pezzo” che più degli altri ha portato alla notorietà Antoine Michel.

Sul palco di Piazza Castello sarà poi la volta di due big della musica leggera italiana, presentati da Salvo La Rosa. A regalare il suo stile personalissimo e raffinato sarà Raphael Gualazzi, il cantautore marchigiano che – tra stride piano, jazz, blues e fusion – nel 2011 ha trionfato al Festival di Sanremo giovani ed è arrivato secondo all’Eurovision Song Contest. Grande protagonista della serata sarà anche Simona Molinari, una delle più eleganti e ricercate della scena italiana pop-jazz. La vincitrice del Premio Tenco 2022 e Maria Callas 2024, si è esibita più volte a Sanremo e nei più importanti teatri italiani e stranieri, da New York a Mosca.

Lampedus’Amore-Premio giornalistico internazionale Cristiana Matano si concluderà lunedì 8 luglio. In mattinata, nella sala convegni dell’aeroporto, si svolgerà il seminario “L’Europa uscita dalle urne e l’attesa per il voto americano: come raccontare un mondo al bivio e senza pace”, organizzato con il patrocinio del Parlamento Europeo, dell’Ordine dei Giornalisti e della Federazione Nazionale Stampa Italiana. In serata la cerimonia di consegna dei Premi giornalistici Cristiana Matano. Ospiti d’onore saranno i comici Ficarra e Picone e la cantautrice Anna Castiglia.

Lampedus’Amore-Premio giornalistico internazionale Cristiana Matano è un festival ideato e diretto da Filippo Mulè, presidente dell’Associazione Occhiblu ETS, patrocinato dall’Ordine nazionale dei Giornalisti, dall’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, dalla Federazione nazionale della Stampa, da Assostampa Sicilia e Palermo, dal Parlamento Europeo, dalla Regione siciliana (Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo), dall’Assemblea Regionale siciliana, dal Comune di Lampedusa e Linosa, dalla Fondazione Agrigento Capitale della Cultura 2025, dall’Università Kore di Enna, dal Corecom Sicilia e dall’Ufficio Scolastico Regionale..

