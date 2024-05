Premio Europa “Edoardo Fontanazza”

e Premio speciale “Rocco Lombardo”

Tutti i vincitori

Festa al teatro comunale Neglia di Enna questa mattina per “l’unità dei popoli del vecchio Continente”

Studenti protagonisti di performance musicali, teatrali e multimediali su pace, amore, fratellanza, contro la violenza sulle donne

I video premiati presto online sui canali social della SEF

Il presidente del Consiglio comunale, Paolo Gargaglione: “Settimana federiciana patrimonio di Enna”

Sabato e domenica Mercato dei Crociati di Laberna Aps in piazza VI Dicembre

Street food e animazione al Mercato Sant’Antonio

Enna, 09 maggio 2024

Festa dell’Europa 2024, premio Europa “Edoardo Fontanazza” e premio speciale “Rocco Lombardo”.

Studenti di ogni età e mondo della scuola questa mattina radunati al teatro comunale Neglia per una delle giornate più amate e partecipate della Settimana europea federiciana, trasformatasi in appuntamento imperdibile per la città.

Partendo dal tema del concorso Fontanazza, che quest’anno ha puntato su “le architetture federiciane in Sicilia come presidi federalisti di difesa della pace e della cooperazione tra i popoli”, gli studenti si sono esibiti in performance sulla pace tra i popoli e il ripudio della guerra, dall’Iliade a oggi, messaggi contro la violenza sulle donne, elaborati multimediali sulla fratellanza e l’unità dei popoli, raffinate esibizioni musicali.

La mattinata, condotta da Veronica Zaffora, Antonino Roccasalva e Carola Marmo, trio di studenti del liceo scientifico Farinato, ha visto la presenza dell’assessore comunale alla Pubblica istruzione, Giuseppe La Porta, e del presidente del Consiglio comunale, Paolo Gargaglione: “Un sentito grazie va a tutti gli organizzatori per avere ideato un momento di così proficuo incontro tra scuole della città e la memoria di personalità che tanto si sono spese per Enna e per i giovani – ha dichiarato quest’ultimo – la Settimana europea federiciana motiva tutti noi a vivere una cittadinanza attiva. È un patrimonio per l’intera comunità ennese”.

Ricordando i cento anni dalla nascita del pedagogista e fondatore della Settimana federiciana Edoardo Fontanazza e i cinque anni della dipartita dello storico dell’arte Rocco Lombardo, già referente storico della manifestazione, i dirigenti scolastici delle scuole ennesi si sono succeduti sul palco per ritirare premi, menzioni speciali, attestati di partecipazione per le esibizioni e i lavori presentati dai loro studenti e manifestando la volontà di portare avanti la Festa dell’Europa e i premi Fontanazza e Lombardo.

Maria Renna, coordinatrice delle scuole della Settimana europea federiciana, si è detta pronta a partire con l’edizione 2025, sulla scia del grande entusiasmo della giornata.

Apprezzate le raffinate esibizioni della sezione clarinetti, della sezione flauti e della sezione percussioni del liceo musicale Napoleone Colajanni, accompagnati in teatro dalla docente referente Giovanna Fussone e dalla dirigente scolastica Maria Silvia Messina. Applaudita l’energica interpretazione della “Iliade-attualità” portata in scena dagli alunni della classe prima C della scuola media Pascoli, guidati dalla docente Lina Caltagirone.

Ha emozionato la platea il recital “Death tells life. From Spoon River Anthology tu Greek Epitaph”, una visionaria trasposizione degli epitaffi di Spoon River e dell’Antologia palatina che denuncia la violenza sulle donne, messa in scena dagli studenti del liceo classico Colajanni, grazie a un laboratorio di letteratura greca e lingua inglese a cura delle docenti Linda Barbarino e Giovanna Laquatra.

Per Cettina Rosso, presidente della Casa d’Europa e presidente della commissione dei premi Fontanazza e Lombardo, “il cuore della Festa dell’Europa è qui, a Enna come a Strasburgo, perché sono i nostri giovani che porteranno avanti gli ideali di unità tra i popoli annunciati da Robert Schuman il 9 maggio 1950 per sottrarre il Continente da guerre e distruzione”.

I VINCITORI

Per l’ambito Scuola del primo ciclo di istruzione, ad aggiudicarsi il primo premio del concorso Fontanazza 2024 è stato il video “Castrum regium: visitando il Castello e la Torre Federico II”, realizzato dagli alunni della classe seconda A della scuola secondaria di primo grado del plesso Garibaldi dell’istituto comprensivo De Amicis.

Per gli Istituti superiori, primo classificato per il premio Europa Fontanazza è stato il video “Umbilicus”, presentato dagli alunni del liceo delle Scienze Umane dell’istituto di studi superiori “Napoleone Colajanni” e realizzato in rete con gli studenti degli istituti comprensivi Santa Chiara e Neglia-Savarese.

Il premio speciale “Rocco Lombardo” è andato al video “Alla corte di Federico II: esempio di integrazione e cooperazione tra i popoli”, preparato dagli alunni delle classi prima D, seconda A, seconda B, seconda C e seconda E dell’istituto comprensivo Neglia-Savarese.

Una menzione speciale per il premio Fontanazza è stata assegnata al video della realizzazione di un plastico 3D “Progettando la fortezza federiciana”, lavoro realizzato dagli studenti Giuseppe Amato, Paolo Mattiolo, Andrea Pagaria e Davide Tilaro della classe quarta A del liceo scientifico Farinato, sotto la guida della docente referente Lucrezia La Paglia. Il plastico è attualmente esposto al liceo scientifico.

Menzioni speciali per il premio “Rocco Lombardo” sono andate infine al video-racconto della realizzazione del “Corriere del Farinato. Armonia nella diversità. Un canto di unità”, un giornale di istituto realizzato dagli studenti Emanuela Arcuria, Chiara Battiato, Silvia Li Piani e Gemma Oliveri della classe quarta D del liceo scientifico Farinato. In teatro è stata portata anche la copia cartacea del giornale stampato a scuola.

Tutti video vincitori saranno pubblicati sui canali social della Settimana europea federiciana.

MERCATO DEI CROCIATI

Continuano gli appuntamenti della Settimana europea federiciana.

La ricostruzione di un vero accampamento militare medievale, con tende e tappeti, taverna con bevande federiciane e spezie antiche, campo di addestramento con tiro dell’arco e spada, area giochi per i bambini e poi giullari, giocolieri e artisti di strada. È il mercato dei Crociati di Laberna Aps di Fabio Di Fina e Rosa Maria Merlo che verrà allestito sabato e domenica in piazza VI Dicembre, dalle 10:30 alle 13 e dalle 17 alle 23.

Tra degustazioni a tema medievale, “penitenze goliardiche” di epoca federiciana, prove di tiro con l’arco, duelli con le spade, artigianato creativo, sabato pomeriggio, a partire dalle 16:30, ci sarà spazio anche per laboratori creativi per i più piccini, a cura della Bottega di Pepito di Agata Cammarata. Prenotazioni al 368.3201028.

Sempre sabato 11 nel quartiere storico A Chiazza di via Mercato Sant’Antonio si darà il via a una nuova edizione di street food serale a tema federiciano, organizzato dai commercianti, con le incursioni di musica popolare della compagnia I Zitani diretta da Gaetano Libertino.

