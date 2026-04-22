Commemorazione al Castello di Lombardia aperta alla cittadinanza

In occasione dell’ottantunesimo Anniversario della Liberazione, sabato 25 aprile, si svolgerà ad Enna, presso il piazzale antistante al Castello di Lombardia, la tradizionale cerimonia commemorativa, alla quale tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

La celebrazione, curata per la parte militare dal Comando Provinciale dei Carabinieri, avrà inizio alle ore 10:00 con lo schieramento del Picchetto Interforze e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, unitamente alla rappresentanza dell’ANPI della Provincia.

Si continuerà con gli onori resi al Prefetto, cui farà seguito il solenne alzabandiera, accompagnato dall’esecuzione dell’Inno nazionale a cura del Corpo Bandistico “Città di Enna”.

La cerimonia proseguirà con la deposizione della corona d’alloro presso il Monumento ai Caduti, quale momento per onorare la memoria di quanti hanno sacrificato la propria vita per la libertà dell’Italia.

A concludere l’evento vi sarà un momento di riflessione sull’Anniversario della Liberazione, che prevede gli interventi del Prof. Cataldo Salerno, Presidente dell’Università degli Studi di Enna “Kore”, e di Mons. Giuseppe Schillaci, Vescovo della Diocesi di Nicosia.

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