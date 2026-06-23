POSTE ITALIANE: E-COMMERCE, NELL’ENNESE LE CONSEGNE DEI PACCHI CRESCONO DI OLTRE IL 30%

Prima provincia in Sicilia per incremento dei volumi nel primo quadrimestre di quest’anno

Palermo, 23 giugno 2026 – Il mondo dell’e-commerce continua a trainare il settore della logistica. Poste Italiane ha infatti registrato anche all’inizio di quest’anno una forte crescita dei pacchi recapitati dall’intera rete di recapito. Nel primo quadrimestre del 2026 in Sicilia sono aumentate le consegne legate al commercio elettronico in particolare nel territorio dell’Ennese che, con un +31% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, è la prima provincia siciliana per incremento.

Il dato si inserisce nel trend in costante aumento realizzato a livello nazionale dal settore della logistica di Poste Italiane: da gennaio a marzo l’azienda guidata da Matteo Del Fante ha infatti consegnato la cifra record di 89 milioni di pacchi.

Ed è soprattutto a supporto dei cittadini fruitori del commercio online che in provincia di Enna si amplia la rete di Locker Italia, i moderni e tecnologi armadietti automatizzati che funzionano in modalità self. Quattro in totale i punti a oggi attivi tra il capoluogo e il comune di Nicosia, sono parte di una rete che sarà presente sull’intero territorio nazionale con 10mila punti per la consegna e il ritiro di pacchi.

In provincia di Enna la capillarità nei servizi legati alla logistica di Poste Italiane è confermata inoltre dalla presenza di oltre 60 esercizi aderenti alla rete “Punto Poste”, con servizi dedicati a ritiro e spedizioni pacchi.

Advertisement

Advertisement

Visite: 151