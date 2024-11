Ponte sullo Stretto. Di Paola (M5S): Mancato nulla osta di INGV testimonia disinteresse verso i siciliani

Il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle: “Perché Meloni e Salvini non sistemano gli impianti idrici? Mentre loro si sfregano le mani con il ponte, nelle nostre città i cittadini prendono l’acqua con i bidoni”.

Palermo 10 novembre 2024 – “Il mancato nulla osta dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia alla costruzione del Ponte sullo Stretto e l’ostinata propaganda di Meloni e Salvini, sono l’ennesima testimonianza che al centrodestra non interessa realizzare opere per migliorare le condizioni dei cittadini. Se gli stanno così a cuore i siciliani, perché non sistemano gli impianti idrici? Mentre loro si sfregano le mani con il ponte, nelle nostre città i cittadini prendono l’acqua con i bidoni”.

Lo dichiara il coordinatore regionale e deputato ARS del Movimento 5 Stelle, Nuccio Di Paola, a proposito della mancata autorizzazione dell’INGV alla realizzazione del ponte perché, tra le varie criticità, sorgerebbe in zona altamente sismica.

“Con quale coraggio gli esponenti del centrodestra vanno sui territori parlando di sviluppo mentre nei fatti, hanno scippato i miliardi dei fondi FSC ai siciliani e ai calabresi? Loro fanno solo propaganda con i soldi degli italiani. Ovviamente non mancano le responsabilità del presidente della Regione Schifani. Infatti come ha fatto Il nucleo di coordinamento della Commissione tecnico-specialistica per le valutazioni ambientali per la Regione Siciliana ad esprimere, all’unanimità, parere favorevole con prescrizioni sull’istanza della società Stretto di Messina per la valutazione d’impatto ambientale relativa al collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria se l’ingv non ha mai dato il via libera sismico sull’opera?” – si interroga provocatoriamente Di Paola.

