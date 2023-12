Ponte sullo stretto. Caruso (FI) “Opera da sempre cara a Forza Italia

“Il ponte sullo stretto di Messina è stata sempre un’opera cara a Forza

Italia, che fin dai tempi del primo governo Berlusconi si è battuta per la sua realizzazione.

Non è un caso che il Governo regionale guidato da Renato Schifani abbia da subito dato la propria disponibilità a concorrere con proprie risorse alla sua realizzazione, avendo comunque attenzione a non pregiudicare opere già programmate o ritenute strategiche al superamento delle criticità infrastrutturali della Sicilia.

Ipotizzare di finanziare il ponte con risorse già destinate allo sviluppo della nostra regione ci appare una proposta che rischia di apparire in contraddizione con gli impegni assunti a più riprese dal Governo nazionale ed in contrasto con il ricosciuto principio costituzionale della insularità.

Da parte nostra massima disponibilità a qualsiasi forma di doverosa sinergia istituzionale, ma auspichiamo che il Governo nazionale ripensi a scelte che potrebbero contribuire ad acuire il gap che la Sicilia soffre rispetto ad altre aree del paese.”

Lo dichiara Marcello Caruso, Coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia.

