Storie correlate

Pietraperzia: Associazione Civitas condanna gesto intimidarorio nei confronti della centro accoglienza Don Bosco 2000

Riccardo Novembre 6, 2025
premio trovato

PREMIO EUROPEO GIUSTIZIA “BEATO ROSARIO LIVATINO” A JOSÈ TROVATO

Riccardo Novembre 6, 2025

Cracolici: “Avvieremo indagine commissione Antimafia. In Sicilia il passato sta mangiando il futuro”

Riccardo Novembre 5, 2025

Ultime notizie

CONFSALUTE SICILIA: “SPECIALISTICA AMBULATORIALE ESTERNA, CONFIDIAMO SULLE SCELTE DEL GOVERNO SCHIFANI”

Riccardo Novembre 6, 2025

GdiF CALTANISSETTA: SEQUESTRO DI BENI PER OLTRE MEZZO MILIONE DI EURO PER EVASIONE FISCALE E RICICLAGGIO.

Riccardo Novembre 6, 2025

PER LA RASSEGNA IL TEATRO DEI GIGANTI LO SPETTACOLO LA BANDA DEI CLOWNS

Riccardo Novembre 6, 2025

Domani alle 16 convegno ” Microimprese del commercio Capitale del Territorio” promosso da Confimprese Palermo con Camera di Commercio Palermo Enna Camera di Commercio (Sala Terrasi) via Emerico Amari 11 Palermo

Riccardo Novembre 6, 2025