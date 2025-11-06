PONTE STETTO, DAMANTE (M5S): MASSIMA ATTENZIONE A INTERESSI OPACHI

Roma, 6 nov. – “Le nostre preoccupazioni sul Ponte Salvini oggi trovano conferma anche dalle notizie di stampa sull’indagine siciliana. L’opera che non solo non ha un progetto esecutivo, non solo ha subito una battuta d’arresto da parte della Corte dei conti, e che non risolverà i problemi infrastrutturali tra Calabria e Sicilia, oggi dimostra essere sempre di più una bandierina elettorale che fa gola a più di qualcuno”, è quanto afferma in una nota la senatrice M5S Ketty Damante, segretaria in commissione Bilancio a Palazzo Madama.

“Si tratta – aggiunge – di un modo di fare politica ben noto che affligge l’economia dell’isola e che raccoglie intorno a sé interessi opachi sui quali fare massima attenzione”.

“L’inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari il segretario della Nuova Democrazia Cristiana sta scoperchiando un vaso di Pandora e ci chiediamo se anche il ministro Salvini condivide le nostre stesse preoccupazioni. E’ arrivato il momento di liberare la Sicilia da un teorema che non ci appartiene e sul quale bisogna tenere alta la guardia per il bene di tutti i cittadini”, conclude Damante.

