Ponte, Aricò a De Luca: «Cofinanziamento Regione previsto da legge dello Stato»

«Forse a De Luca è sfuggita qualche pagina fondamentale: il cofinanziamento da 1,3 miliardi della Regione nasce, nero su bianco, nella legge di Bilancio dello Stato 2024 ed è stato poi attuato con l’Accordo di Coesione. Il Ponte sullo Stretto non è un capriccio, ma un tassello strategico di un disegno più ampio che riguarda la Sicilia: l’alta velocità ferroviaria Palermo-Catania-Messina, la costruzione della Catania-Ragusa, l’ammodernamento della Palermo-Catania. Infrastrutture che finalmente si parlano tra loro. Se poi De Luca ha cambiato idea sulla costruzione del Ponte lo dica chiaramente invece di buttarla in caciara».

Lo afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, replicando alle dichiarazioni del parlamentare regionale Cateno De Luca.

Advertisement

Advertisement

Visite: 56