ATI Enna, Adiconsum Cisl: “A settembre si scelgano persone competenti che risolvano i problemi dell’acqua”

Adiconsum Cisl di Agrigento, Caltanissetta ed Enna interviene sul tema del rinnovo dei vertici dell’ATI Enna.

«Apprendiamo che a settembre dovrebbero essere rinnovati i vertici scaduti, quali il Presidente dell’ATI Enna e il Direttore Generale – afferma il presidente Giuseppe Di Luca –. Dopo alcuni tentativi andati a vuoto nei mesi scorsi, settembre potrebbe rappresentare il momento decisivo per procedere alle nuove nomine».

Da qui l’appello dell’associazione: «La politica faccia un passo indietro e si eleggano persone competenti e che vogliano finalmente risolvere le problematiche dell’acqua nella provincia di Enna. Tutti i sindaci facciano realmente i veri interessi di noi cittadini».

Per quanto riguarda il territorio ennese, Adiconsum Cisl chiede che «si crei un rapporto di reciproco rispetto e controllo con la società Acquaenna» e che vengano messe in campo «tutte quelle iniziative per l’effettiva riduzione della tariffa». Di Luca ricorda, a questo proposito, il «triste primato in provincia di Enna di avere quella più cara».

L’associazione sollecita inoltre un confronto con le associazioni dei consumatori presenti sul territorio e riconosciute dalla legge. «Tante volte è stato richiesto dalla nostra associazione nei vari incontri precedenti, purtroppo sino ad oggi andati a vuoto», sottolinea il presidente.

Tra le richieste figura anche quella di instaurare, da parte della nuova governance, «una proficua collaborazione con tutti le istituzioni e gli enti preposti» e di cercare di «mitigare la proposta di Siciliacque di aumentare il costo della fornitura dell’acqua all’ingrosso», un aumento che, secondo Adiconsum, avrebbe ripercussioni sulla tariffa.

«Come Adiconsum Cisl siamo disponibili a qualsiasi confronto e contributo, se verrà richiesto, e siamo sicuri che il nostro appello sarà accolto favorevolmente dagli organi preposti», conclude Di Luca

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