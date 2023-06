Pole di Noda a Vallelunga in F2000 – F2.0 Cup

Nel quarto round della serie tricolore promossa da Piero Longhi, la giovane giapponese, grande protagonista delle qualifiche su F.320, partirà dalla prima casella dello schieramento. Al suo fianco l’ungherese Berta, leader del campionato, su F.317. Terzo tempo per lo svizzero Zeller su F.316. Palummieri è il più veloce della F.2 Cup. Diretta di Gara 1 alle 15.00 su Ms Motor Tv (Sky 229) e in streaming sui social.

Vallelunga (RM). 10 Giugno 2023. Seconda pole stagionale per la diciassettenne nipponica Juju Noda. La figlia d’arte, del già F.1 Hideki ha fatto segnare su Dallara F.320 il miglior tempo di 1’28”422 nelle qualifiche del quarto round F2000 Zinox in svolgimento sul circuito laziale di Vallelunga e scatterà dalla prima casella dello schieramento. Al suo fianco Benjamin Berta con la F.317 del Franz Woss Racing, che ha fermato il cronometro su 1’8”581. Vicinissimo anche il terzo, lo svizzero Sandro Zeller che partirà su F.316 dalla seconda fila insieme al veneto Bernardo Pellegrini, anche lui subito competitivo con la F.320 dell‘Ht Powertrain.

Qualifiche molto combattute ed emozionanti che sono state divise in due sezioni per evitare il troppo traffico in pista e dare a tutti la possibilità di effettuare la propria migliore prestazione.

Terza fila per Francesco Galli anche lui su F.320 e Riccardo Perego F.317 come il rientrante Renato Papaleo che ha ottenuto la settima prestazione davanti alle due F.320 di Dino Rasero ed Enzo Stentella. Chiude la top ten Enrico Milani su F.308, che ha ottenuto il migliore di classe Gold davanti a Davide Pedetti F.317.

Fra le Silver in evidenza Ferruccio Fontanella su F.308, precede sullo schieramento Salvatore Marinaro su F.310.

Nella seconda divisione Zinox F2.0 Cup riservata alle Formula Renault, Stefano Palummieri ha fatto segnare il miglior tempo di 1’33”442, davanti a Karim Sartori che accusato un ritardo 309 centesimi. Seguono in griglia Cristiano Caramuscia, mentre primo delle Light è Fabio Turchetto con 1’35”097.

Il via di Gara 1 alle 15.00, come di consueto in diretta su Ms Motor Tv (Sky 229) e in streaming sui social.

Visite: 55