PIAZZA IN DIRETTA: PIAZZA ARMERINA- I MUSICI E SBANDIERATORI DEL MAGISTRATO DEI QUARTIERI AD ANTRODOCO PER LA DUE GIORNI DEL FESTIVAL NAZIONALE “LA NOTTE DEI TAMBURI”.

PIAZZA ARMERINA- I MUSICI E SBANDIERATORI DEL MAGISTRATO DEI QUARTIERI AD ANTRODOCO PER LA DUE GIORNI DEL FESTIVAL NAZIONALE “LA NOTTE DEI TAMBURI”.

di Ranieri Luca Ferrara

Sono più di 200 i tamburi che animeranno Antrodoco per la due giorni di Festival nazionale. Domani 19 e poi il 20 luglio, una gara, corteo e spettacolo con compagnie di percussionisti da tutta Italia. L’iniziativa è della “Compagnia Tamburi” locale, nell’ambito della rievocazione storica, viaggio nel Medioevo di Federico II, Carlo D’Angiò e Giovanna I di Napoli. Il borgo tra Rieti e L’Aquila radunerà quest’anno nuovi gruppi di rilievo nel panorama della musica medievale. Ben 10 le compagnie provenienti da Puglia, Calabria, Sicilia, Umbria, Marche, Lazio, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia. Con i musici del Magistrato dei Quartieri ci saranno il “Gruppo alfieri e musici storici” di Servigliano (Marche), “Gruppo musici Contrada San Biagio” Nepi (Lazio), “Tamburi di Monte Cerviero”, Mormanno (Calabria) e “Gruppo storico di Santa Barbara” di Grumo Appula (Puglia). Sarà il “Corteo del Panno” delle 18 a decretare la compagnia vincitrice e meritevole dell’accesso a “La Notte dei Tamburi” del 2025. Una gara di qualità, visti i trascorsi dei partecipanti tra Palio dei Normanni, Palio dei Borgia e Torneo cavalleresco di Castel S.Clementino” e lo stendardo che riceveranno in premio realizzato su commissione della “Compagnia Tamburi Città di Antrodoco” dal Liceo Artistico dell’IIS “Elena Principessa di Napoli”.

Ne sanno qualcosa i “Timpanisti Fajanensis” di Fasano (Puglia) vincitori ad Antrodoco nel 2023 e new entry de “La Notte dei Tamburi” di quest’anno. Con loro, dall’inizio alla fine, la formazione al completo della “Compagnia Tamburi Città di Antrodoco” che, anno dopo anno, apre un varco tra passato e futuro, puntando sul Medioevo in versione “Evolved”, stratagemma che identifica l’anima giovane del gruppo e l’impegno nel farsi veicolo di opportunità e crescita per i piccoli del paese. Nelle serate del 19 e 20 luglio ci saranno locande aperte dalle 19. Completa il weekend, il “Corteo delle Dame” domenica 21 luglio, alle 18, seguito dalla Santa Messa “Cerimonia delle dame e degli arcieri” animata dal Coro Gregoriano Stella Maris, mentre alle 20, presso il Chiostro Santa Chiara, ci sarà “La Notte della Dama” banchetto enogastronomico in costume con balli e musiche.

Visite: 59