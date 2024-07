Alla Kore la Festa del Calcio ennese

Si è svolta martedì 16 luglio, presso l’auditorium “Pettinato” della prestigiosa Università Kore di Enna, la “Festa del Calcio Ennese”, organizzata dalla Delegazione di Enna per premiare le società vincenti nei campionati provinciali della Stagione Sportiva 2023-24.

Tanti i riconoscimenti per le società del territorio, che hanno gremito la sala e hanno avuto l’occasione di celebrare ed essere celebrate da una platea di assoluto prestigio, grazie alla graditissima presenza del Prefetto di Enna, Maria Carolina Ippolito, del Questore di Enna, Salvatore Fazzino, dell’Assessore allo Sport del Comune di Enna, Rosalinda Campanile, del Delegato C.O.N.I. Enna, Angelo Sberna, e di tanti altri volti noti dello sport provinciale e non solo.

Nel corso dell’evento, presentato dal giornalista Josè Trovato, c’è stata anche l’occasione di consegnare delle targhe celebrative all’Enna Calcio e all’Agira, rispettivamente promossi in Serie D e in Prima Categoria, e di coinvolgere tutto il pubblico in un doveroso ricordo del padre fondatore della Delegazione di Enna, Attilio Mingrino – alla presenza delle figlie Rossana, Sandra e Ornella – e del componente, già responsabile dell’Attività di Base provinciale per oltre venticinque anni, Totò D’Amato – alla presenza della cara moglie Giusy – entrambi venuti a mancare nell’arco della precedente Stagione Sportiva.

Ricordo al quale si è unito anche un commosso Sandro Morgana, Presidente del Comitato Regionale Sicilia e ospite d’onore dell’evento, che ha successivamente espresso parole di elogio per il lavoro incessante del Delegato Provinciale, Giuseppe Anzaldi, e del suo staff.

Il Delegato, Giuseppe Anzaldi, e tutti componenti della Delegazione di Enna ringraziano gli ospiti intervenuti e, in particolar modo, il Presidente dell’Unikore di Enna, Prof. Cataldo Salerno, e tutti i suoi efficientissimi collaboratori per l’indispensabile supporto ricevuto nell’organizzazione della “Festa del Calcio Ennese”.

