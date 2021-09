Piazza in Diretta: ATLETICA CAMPIONATI ITALIANI MASTER A RIETI- IL PIAZZESE ETTORE RIVOLI BRONZO NELLA CATEGORIA M60 SUI 1500M.

Ancora un successo per la città dei mosaici a Rieti, in occasione dei campionati italiani master di atletica su pista. Il professor Ettore Rivoli, leader della società Libertas Bellia, conquista il terzo posto e la medaglia di bronzo sui 1500M di categoria M60, con il tempo di 5 minuti e 92. Qualche giorno fa, aveva rappresentato la Sicilia al trofeo delle regioni a Mondovì. Per il veterano dell’atletica piazzese anche un sesto piazzamento negli 800M, altra sua specialità. Quindi la migliore tradizione sportiva della città dei mosaici protagonista ai campionati italiani master su pista, con piazzamenti di prestigio, forieri del grande lavoro e dell’assiduo impegno sportivo del professor Rivoli e della sua compagine societaria che, quotidianamente, calcano in ogni condizione climatica ed ambientale, i percorsi podistici e naturalistici del nostro patrimonio boschivo, senza soluzione di continuità per consolidare quella celebre tradizione sportiva, l’atletica leggera piazzese, che ha sempre brillato nel panorama italiano.

