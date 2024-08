PETRALIA SOPRANA, INIZIA DOMANI 7 AGOSTO IL FESTIVAL COMET POESIA CON LA “FARMACIA POETICA DELLA RESTANZA”

“Cinque eventi, dal 7 al 10 agosto, tra trekking, meditazione, libri, il Premio letterario, poesia, musica, cinema e… Restanza”

(06/08/2024) Petralia Soprana – Prenderanno il via domani 7 agosto le iniziative della “Farmacia Poetica della Restanza”, tema-concept dell’8^ edizione del Festival Comet Poesia.

Il festival, ideato e diretto dal poeta Agostino Messineo Alfiere e organizzato dall’Associazione Cittadinanza Attiva Petralia Soprana, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Petralia Soprana e della Città Metropolitana di Palermo, propone quest’anno – oltre alla primaria e urgente questione della valorizzazione e della salvaguardia della poesia e dei paesi – buone pratiche e attività a carattere naturalistico, culturale, spirituale e letterario-poetico finalizzate alla cura della mente, dell’anima e del corpo, dei restanti e del corpo-paese.

Si comincia domani mercoledì 7 agosto con i primi due eventi: dalle ore 10:00, con partenza da Piazza del Popolo, Fuori/Dentro il Borgo, trekking urbano a cura di Giovanni Macaluso. Dentro il borgo, alla scoperta delle bellezze architettoniche oltreché dell’intricato labirinto di piccole viuzze che tessono il tessuto urbano del Centro Storico di Petralia Soprana; Fuori le mura, per contemplare la bellezza e la magnificenza del panorama circostante che spiazza dalla cima di monte San Salvatore fino all’Etna. Inoltre, lungo il percorso, verranno descritte le varie specie di flora e fauna presenti nel territorio, ma soprattutto verranno raccontati piccoli aneddoti legati alla vita popolare del luogo, così da sentir vibrare lo scorrere della storia. Nel pomeriggio, al tramonto, dalle ore 19:00, presso il Belvedere di Loreto, MeditAzione, proposta guidata di consapevolezza, secondo gli insegnamenti del maestro zen Thích Nhất Hạnh, a cura di Satyavan Giri. Un momento per apprezzare e nutrirsi delle opportunità alla felicità e per trasformare gli stati d’ansia, di rabbia e di confusione che troviamo in noi stessi e nel mondo.

Giovedì 8 agosto, dalle ore 18:00 circa, presso Piazza Loreto, appuntamento dedicato alla lettura con la presentazione del libro Genius Loci. Libri, canzoni, persone (edito Istituto Poligrafico Europeo, 2023) con la partecipazione dell’autore Maurizio Padovano, rinomato docente e scrittore bagherese, il quale racconterà uno spaccato di storia d’Italia e di Sicilia attraverso esperienze, incontri e memorie tra la sfera pubblica e privata.

Venerdì 9 agosto, sempre dalle ore 18:00 circa a Piazza Loreto, la Cerimonia di Premiazione del Premio Letterario Comet Poesia 2024. Il premio, che vanta quest’anno la partecipazione di 127 autori provenienti da 19 regioni d’Italia e 5 nazioni, vedrà, in presenza del sindaco dott. Pietro Macaluso e delle istituzioni cittadine, della giuria tecnica e della cittadinanza, l’assegnazione delle targhe-premio ai cinque finalisti – i poeti (in ordine alfabetico) Sergio D’Angelo (Chiaramonte Gulfi – Ragusa), Paolo Luzi (Atri – Teramo), Elisa Malvoni (Busto Arsizio – Varese), Enrico Marcon (Londra – UK) e Tiziana Monari (Prato) – e l’annuncio del vincitore assoluto della 2^ edizione.

La Chiusura del festival, con la tradizionale serata finale, sarà sabato 10 agosto, dalle ore 22:00 a Piazza Duomo, con lo spettacolo Farmacia Poetica della Restanza. L’evento, scritto e diretto da Agostino Messineo Alfiere e con l’universo scenografico a cura del musicista, regista e producer Leonardo Bruno, vedrà la partecipazione dell’attore, poeta e regista Santi Cicardo; del sociologo, nonché direttore artistico del Festival di Poesia “Paolo Prestigiacomo” Fabrizio Ferreri; della band Vorianova, composta da Biagio Di Gesaro (voce e testi), Alessandra Macellaro La Franca (pianoforte e tastiere) e Leonardo Bruno (synth, chitarre elettriche, produzione artistica e arrangiamenti), la quale presenterà in esclusiva, su gentile concessione dell’etichetta discografica CNI (Compagnia Nuove Indye), il singolo “Tempi scueti”, che anticipa l’uscita – a settembre – del loro sesto disco; del pittore e regista di cinema d’animazione d’autore Nico Bonomolo, vincitore del David di Donatello 2022 per il “miglior cortometraggio”, il quale parteciperà alla proiezione dello short “Confino” e la cantante, compositrice, video creator e poetessa Debora Marguglio (Debby Marg).

Gli eventi “Fuori/Dentro il Borgo” e “MeditAzione” sono riservati, ciascuno, a massimo 30 persone. È consigliabile la prenotazione chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al numero 349 687 99 27. I restanti eventi sono tutti ad accesso libero ma con posti a sedere limitati.

Media Partner l’Associazione Pro Loco Petralia Soprana e la piattaforma Visit Petralia Soprana. Sostengono l’iniziativa Cas’Antica Soprana B&B Ospitalità e Accoglienza turistica, Bar La Piazzetta Internet Cafè, Nicola Iuppa Ferramenta/Tende da sole e Farmacia del Borgo.

Visite: 43