Pergusa laboratorio Kore di Didattica delle Scienze

“Pergusa e crisi idrica” questo l’argomento affrontato da un gruppo di Studenti di Scienze della Formazione Primaria dell’Università “Kore” di Enna in visita presso la Riserva Naturale Speciale del lago di Pergusa condotti dalla loro docente di Didattica delle Scienze, Rosa Termine, trasformando la Riserva Naturale in un laboratorio di Educazione allo Sviluppo Sostenibile.

“Le Aree Naturali Protette contribuiscono alla divulgazione dei temi della tutela ambientale ma non solo, dato che consentono di costruire percorsi didattici che intersecano anche tematiche sociali ed economiche” ha dichiarato la biologa ennese.

L’uscita didattica ha consentito agli Studenti di toccare con mano lo stato idrico del Lago che, a causa della diminuzione delle precipitazioni e delle temperature sempre più calde, sta subendo una notevole contrazione, fenomeno che impatta anche su flora e fauna; infatti, erano poche le specie ornitiche presenti e che gli Studenti hanno potuto osservare, attraverso binocoli e cannocchiali, tra queste Fenicotteri, Cavalieri d’Italia, oltre a diversi limicoli, come il Piro piro boschereccio e il Piro piro piccolo.

Purtroppo, la carenza di piogge sta mettendo in ginocchio non solo Pergusa ma l’intera Isola rendendo difficile ricaricare i laghi naturali, le falde sotterranee e gli invasi artificiali; dai dati dell’ANBI (Associazione Nazionale Bonifiche Irrigazioni Miglioramenti Fondiari) si evince che a marzo 2024 in alcuni invasi della Sicilia, ad uso potabile, manca oltre il 90% dell’acqua, tanto che dal Governo regionale è stato dichiarato lo stato di crisi e di emergenza regionale che si rifletterà sulla riduzione forzata della fornitura di acqua potabile.

L’argomento è stato poi approfondito presso il Dipartimento di Studi Classici, Linguistici e della Formazione della Kore, dove è stato trattato il focus tematico della Giornata Mondiale dell’Acqua 2024: ACQUA PER LA PACE, concentrandosi sul ruolo fondamentale che l’acqua svolge nella stabilità e nella prosperità del Mondo.

Le attività espletate hanno lo scopo di contribuire a fornire agli Studenti gli strumenti di base per comprendere gli aspetti scientifici e normativi correlati alla risorsa idrica e per permettere loro di acquisire una visione sistemica e, quindi interconnessa, dei relativi risvolti ambientali. “Sono stati forniti, altresì, dei tool, utili per la progettazione e la conduzione di percorsi didattici destinati alla scuola dell’infanzia e a quella primaria, relativi alla tematica della gestione della risorsa idrica con l’obiettivo di concorrere ad educare gli scolari alla consapevolezza che risulta indispensabile orientarsi ad un uso critico, responsabile e sostenibile dell’acqua” ha dichiarato Rosa Termine, docente della Kore.

