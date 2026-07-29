PD Enna: assemblea partecipata e propositiva. Approvate all’unanimità due proposte da sottoporre alla Giunta comunale

Si è svolta nei giorni scorsi l’Assemblea dell’Unione Comunale del Partito Democratico di Enna, un importante momento di confronto e partecipazione che ha visto una significativa presenza di iscritte, iscritti, amministratori e dirigenti del partito. L’assemblea ha affrontato alcuni dei temi più rilevanti dell’attività politica e amministrativa cittadina, soffermandosi sull’organizzazione della prossima Festa dell’Unità, sul tesseramento e sull’aggiornamento dell’attività della Giunta comunale, avviando un confronto aperto e costruttivo sulle priorità per il futuro della città. Al termine del dibattito sono state approvate all’unanimità due proposte che saranno trasmesse alla Giunta comunale affinché possano essere valutate e sviluppate. La prima riguarda l’istituzione, nel territorio comunale, di uno spazio pubblico dedicato allo smart working e al coworking. Una proposta che nasce dalla consapevolezza che il lavoro da remoto rappresenta oggi una straordinaria opportunità per i territori dell’entroterra siciliano. Dotare Enna di un luogo moderno, attrezzato e tecnologicamente avanzato consentirebbe a professionisti, lavoratori dipendenti, freelance, studenti e giovani imprenditori di poter lavorare senza essere costretti a lasciare la propria città.

In un momento storico in cui lo spopolamento rappresenta una delle principali sfide delle aree interne, creare servizi innovativi significa offrire nuove opportunità di permanenza e di crescita. È anche un segnale concreto di attenzione verso le nuove generazioni, in piena sintonia con la campagna promossa dai Giovani Democratici in tutta la Sicilia, “Dove nasci conta”, che richiama le istituzioni alla necessità di garantire pari opportunità ai giovani indipendentemente dal luogo in cui scelgono di vivere.La seconda proposta approvata dall’assemblea riguarda l’adesione del Comune di Enna alla Settimana Europea della Mobilità, la più importante campagna di sensibilizzazione promossa dalla Commissione Europea sui temi della mobilità urbana sostenibile. Partecipare a questa iniziativa significherebbe inserire Enna all’interno dei circuiti europei più virtuosi dedicati alla sostenibilità ambientale, alla qualità della vita e alla promozione di modelli innovativi di mobilità. Sarebbe un’occasione per coinvolgere cittadini, scuole, associazioni e istituzioni in iniziative capaci di diffondere una nuova cultura della mobilità sostenibile, rafforzando al tempo stesso il ruolo della nostra città nelle reti europee che promuovono buone pratiche e innovazione amministrativa. «Esprimo grande soddisfazione per la partecipazione registrata durante l’assemblea e per il livello del dibattito che si è sviluppato – dichiara il Segretario comunale del Partito Democratico di Enna, Giuseppe Seminara -. È stato un confronto serio, ricco di idee e di contributi, che conferma la volontà del nostro partito di essere sempre più un luogo di ascolto, elaborazione politica e proposta.Il Partito Democratico vuole continuare a svolgere un ruolo attivo, affiancando con spirito costruttivo l’azione della Giunta comunale attraverso proposte concrete, capaci di guardare al futuro della nostra città. Le due iniziative approvate all’unanimità rappresentano una visione di sviluppo che mette al centro i giovani, l’innovazione, la sostenibilità e l’apertura di Enna ai grandi percorsi europei. È questa la direzione nella quale intendiamo continuare a lavorare, contribuendo alla costruzione di una città sempre più moderna, attrattiva e vicina ai bisogni delle persone.»

Advertisement

Advertisement

Visite: 100