Storie correlate

La Città Metropolitana di Catania presenta un progetto integrato di prevenzione e formazione per ridurre l’incidentalità stradale,

Riccardo Febbraio 10, 2026 0

Ddl enti locali, Caronia: “Passo avanti storico Più donne nelle giunte comunali, vince la buona politica”

Riccardo Febbraio 10, 2026 0

Antonio De Luca (M5S Ars): “Ok a quote rosa nelle giunte comunali, norma di civiltà. E non ci doveva essere nemmeno bisogno di una legge per spianare la strada alle donne. Noi lo abbiamo sempre fatto”.

Riccardo Febbraio 10, 2026 0

Ultime notizie

camilleri

Piazza Armerina: il 16 febbraio “In Sicilia con Andrea Camilleri”

Riccardo Febbraio 10, 2026 0
calzini

All’IIS Lincoln di Enna si è celebrata la Giornata dei Calzini Spaiati

Riccardo Febbraio 10, 2026 0
parole 2

LEONFORTE: A SCUOLA EVENTO SUL BULLISMO “LE PAROLE HANNO UN PESO”

Riccardo Febbraio 10, 2026 0
amato e campisi

Al Museo Varisano Giuseppe Amato e la Compagnia Arcieri del Castello raccontano la città di Enna

Riccardo Febbraio 10, 2026 0