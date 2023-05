Panathlon Internazional: alla Kore seminario su: “L’alto livello nello sport paralimpico: l’esperienza del tennis tavolo italiano”.

“L’alto livello nello sport paralimpico: l’esperienza del tennis tavolo italiano”.

L’Area 9 del Panathlon International e l’Università degli Studi di Enna “Kore” hanno organizzato il seminario “L’alto livello nello sport paralimpico: l’esperienza del tennistavolo italiano”. Il seminario, molto partecipato dalla platea composta dagli studenti dei corsi di laurea in Scienze delle attività motorie e sportive e Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate, ha visto come protagoniste le campionesse azzurre Carlotta Ragazzini (campionessa europea under 23), Giada Rossi (campionessa mondiale 2022) e il direttore tecnico della nazionale Alessandro Arcigli, che hanno affrontato rispettivamente i temi relativi all’importanza dello sport paralimpico, alla riabilitazione e tutti gli aspetti legati alla disciplina sportiva da loro praticata.

Sono intervenuti, oltre al Governatore dell’Area 9 Sicilia del Panathlon Roberto Pregadio, il Rettore dell’Università Kore Prof. Francesco Tomasello, il preside della facoltà di Scienze dell’uomo e della società Prof. Aurelio Angelini, la coordinatrice del corso di laurea in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate, Prof.ssa Donatella Di Corrado e la Vice Presidente del Comitato Italiano Paralimpico – Sicilia, Roberta Cascio. Ha moderato il seminario il Prof. Francesco Sgrò, coordinatore del corso di laurea in Scienze delle attività motorie e sportive.

