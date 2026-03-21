Panathlon Enna: le sorelle Pizzo hanno raccontato la “stagione perfeta” dello scudetto dell’Alidea Catania

Grande partecipazione a Enna per la presentazione del libro “Quella Stagione Perfetta” di Tiziana Pizzo

Sport, memoria e valori al centro dell’incontro promosso dal Panathlon Club di Enna

Si è svolta, con grande partecipazione, presso l’Urban Center di Enna la presentazione del libro “Quella Stagione Perfetta” di Tiziana Pizzo, evento patrocinato dal Comune di Enna e rappresentato dall’Assessore Rosalinda Campanile.

L’iniziativa ha registrato una significativa presenza di pubblico e appassionati, tra cui una folta rappresentanza della Kentron Volley Enna, sia femminile che maschile, impegnata nel campionato di Serie D, accompagnata dagli allenatori Nanni Di Mario, storico riferimento della pallavolo, e Tino Pregadio.

Presente anche Roberto Pregadio, Past President del Panathlon Club di Enna e attuale Presidente del Comitato Regionale Paralimpico, a testimonianza del forte legame tra sport, inclusione e territorio.

Momenti di particolare emozione sono stati offerti dai ricordi della pallavolo ennese, condivisi dalla socia Rossana Mingrino, che ha donato un referto storico di un incontro del passato, simbolo della memoria sportiva cittadina.

La Safeguarding del Panathlon Club di Enna, Sara Schembri, ha letto alcuni passi del libro, successivamente commentati con sensibilità dall’autrice e dalla sorella Donatella Pizzo, con le introduzioni del moderatore Marco Alvano, anch’egli Past President del sodalizio ennese.

Un importante contributo al dibattito è stato offerto da Anna Lattuca, referente Assist per la Regione Sicilia, che ha posto l’accento sul ruolo della donna nello sport, condividendo la propria esperienza di due volte Campionessa d’Italia.

La serata è proseguita presso la sala Elios del Ristorante Garden di Pergusa, dove, in occasione della conviviale della Pasqua 2026, sono stati accolti come nuovi soci del Panathlon Club di Enna:

• Alessandro Brugognone – Pallavolo

• Marco Crisafulli – Fuoristrada 4×4

• Tino Pregadio – Pallavolo

Tutti sportivi con percorsi di eccellenza, accomunati da una solida formazione e da risultati significativi nel proprio ambito.

A loro sono stati rivolti gli auguri di una sempre più brillante carriera sportiva da parte del Presidente Lucio Bonasera e da tutti i componenti del Panathlon Club di Enna.

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