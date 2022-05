Pallamano; un Week End con Play Off Serie B e Coppa Sicilia A2

Assegnati i titoli regionali Under 17 maschili e femminili rispettivamente all’Aretusa Siracusa e Mattroina, l’attività federale del Comitato Sicilia Figh per la stagione 2021/2022 continua con il campionato di serie B maschile e la Coppa Sicilia riservata alle formazioni maschili e femminili di serie A2.

Sabato 14 maggio al PalaTricomi di Rosolini con inizio alle ore 18 si gioca la gara due di finale di Play Off al meglio delle tre partite del campionato cadetto. Si ritroveranno nuovamente di fronte l’Aretusa Siracusa che gioca in “casa” e il TH Alcamo.

La gara sarà trasmessa sul canale a copertura regionale N. 77 del DTT, Tele Ciack SUD, e come di consueto sulla pagina facebook del Comitato Regionale “FIGH SICILIA”.

Nella gara Uno di due settimane fa al Palaverga di Alcamo ad imporsi sono stati gli aretusei con il punteggio di 32 – 25. Quindi si prospetta un secondo atto molto avvincente con i siracusani che vogliono chiudere in due partite il discorso promozione da un lato mentre dall’altro i trapanesi che cercheranno di ritornare lo “sgarbo” agli avversari per poi eventualmente giocarsi la gara tre nuovamente tra le mura amiche.

L’incontro sarà diretto dalla coppia Bocchieri – Campailla con Ardente Delegato.

Ma il week end all’insegna della Pallamano continua visto che domenica 15 maggio al Palavolcan di Acireale si gioca la Coppa Sicilia giunta alla terza edizione riservata alle 4 formazioni di Serie A2 siciliani che si sono meglio piazzate al termine del girone di andata del Girone C.

L’organizzazione dell’evento è stata assegnata alla società Top Five di Acireale con la collaborazione della Delegazione provinciale Catania Figh.

A contendersi l’ambito trofeo saranno Ragusa, Palermo Pallamano, Orlando Pallamano Haenna e HC Mascalucia che ha preso il posto del Giovinetto Petrosino che ha dovuto rinunciare alla partecipazione per motivi organizzativi interni.

Il primo incontro alle 10 sarà tra l’HC Mascalucia ed il Ragusa mentre a seguire quello tra Palermo Pallamano e Orlando Pallamano Haenna.

Nel Pomeriggio alle 17 la finale per il terzo e quarto posto mentre alle 19 la finale che assegna il trofeo.

Tutte le gare saranno trasmesse in diretta sul Canale 85 del Digitale Terrestre di Teletris e sulla Pagina Facebook del Comitato Sicilia Figh.

Visite: 42