Academy Motorsport / Alex Caffi Motorsport con 6 punte per l’esordio di Valencia

Pietrasanta (Lu) 11.05.2022 Per Academy Motorsport è’ arrivato il momento di inaugurare la nuova stagione della Nascar Whelen Euro Series con inizio a Valencia (ES) il 14-15 maggio.

Tre vetture della squadra toscana schierate al via, 6 piloti pronti alla conquista del titolo di categoria a cominciare dal team principal e pilota Federico Monti impegnato con la vettura FJ #2 nella classe Club Challenge e nella Euronascar Pro dopo un 2021 in progressione e la splendida vittoria a Zolder. Dopo una Top 5 nella gara spot a Zolder con il team Patric Lemariè è approdato a tempo pieno nel team dell’imprenditore toscano e gareggerà nella serie EnPro al volante della FJ #5. In squadra si ritrovano i due giovani talenti del 2021: il greco Thomas Krasonis, balzato quest’anno nella categoria EnPro su Ford Mustang #1, e il cipriota Vladimiros Tziortzis che sente desiderio di rivincita dopo aver sfiorato il titolo in Euronascar 2. Andrea Tronconi, driver milanese al suo esordio nella Nascar Europea, sarà impegnato nella En2 sulla Ford Mustang #1 e un ulteriore new entry è il rookie lituano Kasparas Vingilis, proveniente dalla Feed Racing Academy di Jacques Villeneuve e Patrick Lemariè :parteciperà alla En2 con la FJ #2.

Queste le parole di Monti nell’avvicinare il primo round:“Siamo davvero carichi per questo inizio di stagione, sempre grazie alla collaborazione con Alex Caffi e il supporto di Simone Petri Corse. Abbiamo allargato la nostra famiglia e formeremo davvero una grande squadra unita. Un grazie speciale a tutto l’aiuto che ci sta dando il nostro Patric Lemariè che come pilota consideriamo il nostro faro perchè con la sua esperienza e i suoi consigli è di grande supporto.Crediamo molto in Tziortzis, la squadra è con lui, così come con tutti gli altri. Con ogni pilota puntiamo a essere competitivi fin dall’esordio di Valencia”

Calendario Nascar Whelen Euro Series 2022:14/15-05 Valencia (ES) – 11/12-06 Brands Hatch (GB) 9/10-07 Roma Vallelunga (IT) – 03/04-09 Most (CZ) – 08/09-10 Zolder (BE) 29/30-10 Rijeka (HR)..

