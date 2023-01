Capolista Aetna Mascalucia che ritorna a giocare in casa nella terza giornata di ritorno del campionato di serie B Drago di Pallamano Maschile organizzato dal Comitato Regionale Sicilia Figh presieduto da Sandro Pagaria.

I mascaluciesi infatti al PalaWagner ospitano l’Agriblu Scicli. Turno casalingo anche per la prima delle inseguitrici lo Scicli Social Club che davanti ai propri sostenitori attende il Villaurea Palermo.

Il lanciatissimo TH Alcamo terzo in classifica si reca a fare visita al Girgenti mentre la Pall. Marsala gioca in casa contro il Beach Team Messina.

Questi nello specifico gli incontri della terza giornata di ritorno.

Scicli Social Club – Villaurea – arbitri – Manuele – Castagnino

Girgenti – Alcamo – arbitri – Tilaro – Giarratana

Pall. Marsala – Beach Team Messina – arbitri – Trapani – La Neve

Aetna – Agriblu Scicli – arbitri Bertino – Bozzanga

La Classifica

Aetna Mascalucia 16

Scicli Social Club 14

TH Alcamo 12

Agriblu Scicli 11

Villaurea Palermo 9

Pall. Marsala 8

Beach Team Messina 2

Girgenti 0

