Pallamano: per la Orlando Pallamano Haenna al via da subito la programmazione per la serie A Gold

In casa della Orlando Pallamano Haenna la programmazione per la prossima stagione è di fatto iniziata domenica sera, 24 ore dopo la vittoria del campionato di serie A Silver. E non puo essere altrimenti in vista di un torneo impegnativo sia sotto il profilo tecnico ma soprattutto finanziario che interessa squadre di numerose regioni e che al netto delle due siciliane e 2 pugliesi sono tutte da Roma in su. E cosi nel corso della cena organizzata dalla societa con tutti i protagonisti di una incredibile stagione Francesco Orlando con la sua azienda Main Sponsor della societa ennese ha confermato il suo sostegno anche per la prossima stagione ma soprattutto il suo impegno nel ricercare altre aziende che possano fornire un contributo ad un progetto che va al di la dell’aspetto prettamente sportivo. La Orlando Pallamano Haenna nella prossima stagione effettuerà trasferte in Puglia, Marche, Sardegna, Trentino Adige, Friuli Venezia Giulia, Lombardia. Quindi un importante veicolo promozionale per un intero territorio sia da un punto di vista economico che turistico.

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