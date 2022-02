PALLAMANO: LA TH ALCAMO VINCE LA 5^ COPPA SICILIA SERIMAT SERIE B MASCHILE 2022.

LA TH ALCAMO VINCE LA 5^ COPPA SICILIA SERIMAT SERIE B MASCHILE 2022.

E’ la TH Alcamo ad aggiudicarsi la quinta edizione della Coppa Sicilia, Drago, riservata alla società del Campionato di Serie B maschile di Pallamano. L’evento ideato dal Comitato Sicilia Figh svoltosi sabato 19 febbraio al Palacus di Palermo ha visto la partecipazione oltre che degli alcamesi, della Pall. Aretusa, Il Giovinetto Petrosino e dei padroni di casa ed organizzatori della manifestazione Palermo Pallamano. Una giornata di bella e spettacolare pallamano quella cui hanno assistito sia i numerosi spettatori presenti all’interno dell’impianto che chi ha visto le 4 gare sugli schermi di TeleTris in Streaming sulla Pagina Facebook del Comitato Sicilia Figh. Basti pensare che ben 3 delle 4 gare disputate sono state tutte all’insegna dell’incertezza con addirittura la semifinale tra Palermo Pallamano e la Pall. Aretusa conclusa con la vittoria dei siracusani solamente ai tiri di rigore mentre addirittura la finale con la vittoria di misura dei trapanesi sempre sugli aretusei 26 – 25 ma dopo i tempi supplementari. Una manifestazione quindi che è stata un vero Spot promozionale della disciplina organizzata alla perfezione come è stato sottolineato dal Presidente del Cus Palermo Giovanni Randisi, del componente della giunta regionale del Coni Fabio Gioia e dal delegato provinciale di Palermo del Coni Giuseppe Canzone. Presenti anche in rappresentanza della Federazione Pallamano il consigliere nazionale Onofrio Fiorino e quello regionale Aldo Fina. “Siamo molto soddisfatti per l’esito finale della manifestazione – commenta il Presidente del Comitato regionale Sicilia Sandro Pagaria – sia sotto l’aspetto organizzativo che tecnico. Voglio ringraziare la società della Palermo Pallamano e la struttura del Cus per l’impeccabile organizzazione. Tutto ciò è da preludio per altre importanti e più prestigiose collaborazioni con il nostro comitato. E voglio ringraziare tutte le società partecipanti per l’impegno e messo in campo da parte di tutti gli atleti e perché no per l’ottima pallamano espressa. Una nota molto positiva, in tutte e quattro le squadre abbiamo visto numerosi giovani con interessati prospettive per il futuro”. Per quanto riguarda le gare giocate questi i risultati:

1^ Semifinale – TH Alcamo – Il Giovinetto Petrosino 37 – 23

2^ Semifinale – Aretusa Siracusa – Palermo Pallamano: 31 – 29 dopo i tiri di rigore

Nel pomeriggio:

Finale ¾ posto – Il Giovinetto Petrosino – Palermo Pallamano: 35 – 31

Finale ½ posto – TH Alcamo – Pall. Aretusa Siracusa 26 – 25 dopo i tempi supplementari.

Sono stati inoltre assegnati dei riconoscimenti personali ad atleti:

Migliore Portiere: Jannis Chrimatopulos (TH Alcamo)

Migliore realizzatore: con 18 reti Vito Vaccaro (TH Alcamo)

Migliore giocatore: Gino Del Curto (Pall. Aretusa)

ALBO D’ORO DELLA MANIFESTAZIONE:

2918 SCICLI

2019 ALBATRO SIRACUSA

2020 HAENNA

2021 GIRGENTI

2022 TH ALCAMO

