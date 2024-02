Con l’ufficialità delle 4 formazioni che parteciperanno alla competizione è ormai tutto pronto per la disputa della settima edizione della Coppa Sicilia Andimoda che si terrà domenica prossima 18 febbraio presso il PalaLivatino di Gela.

L’evento organizzato dal Comitato regionale Sicilia Figh presieduto da Sandro Pagaria vede la partecipazione delle 4 migliori squadre classificate al termine del girone di andata della stagione in corso 2023/2024 del Campionato di Serie B vale a dire Alcamo, Girgenti, Aretusa Siracusa e Beach Team Messina. Il programma della giornata prevede la disputa delle semifinali con la gara 1 tra Girgenti e Aretusa alle 10,15 ed a seguire quella tra Alcamo e Beach Team Messina.

Nel pomeriggio invece alle 16,15 la finalina per il terzo posto mentre alle 18,30 la finale che assegna il trofeo della manifestazione più importante organizzata dal Comitato Figh siciliano.

Le due gare di semifinale e per il terzo e quarto posto si giocheranno su due tempi di 25 minuti mentre quella per il primo e secondo posto su due tempi da 30 minuti.

A seguire si terranno le premiazioni.

Tra la finale per il terzo e quarto e primo e secondo si svolgerà una esibizione di atleti di Special Olimpics.

Tutte le gare saranno trasmesse in diretta sia sul canale 85 del Digitale Terreste di Teletris che sulla pagina Facebook del Comitato Sicilia Figh.

